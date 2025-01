Centro de las Artes del norte inaugurará primera exposición de 2025 con Roberto Mascorro y Mariana Zertuche

El Centro de las Artes del Norte (CAN) realizará su prima exposición de 2025. Bajo el título Sometimes As A Fog, Sometimes As a Shadow, el proyecto mostrará obras de arte contemporáneo de los creadores torreonenses Roberto Mascorro y Mariana Zertuche.

La inauguración tendrá lugar el próximo miércoles 15 de enero en punto de las 17:00 horas, esto en la Galería del CAN, ubicada en Casa La Morelos (Casa Tueme), en el centro de Torreón.

Según se menciona en un comunicado compartido por la institución, la exposición se trata de una propuesta integrada por formatos como la fotografía, video, sonido e instalación.

Además, paralelo a la exposición, cada uno de los artistas ofrecerá un taller experimental encaminado a expandir el lenguaje de su trabajo, así como para fortalecer el proceso formativo del CAN.

En primera instancia, la instalación de Roberto Mascorro emplea fotografía, sonido y video para explorar con un profundo acercamiento filosófico a la naturaleza. Mientras que Mariana Zertuche también propone una instalación, pero orientada a las posibilidades estéticas de la cámara oculta.

Se agregó que Sometimes As A Fog, Sometimes As a Shadow es la primera muestra de Dystopia, proyecto curatorial a cargo del artista José Jiménez Ortiz que “explora el concepto de MIcronaciones para desarrollar una serie de eventos parásitos en los tiempos muertos de la Galería del CAN durante todo 2025”.

Asimismo, se indicó que el CAN iniciará sus diplomados a partir del próximo 3 de febrero. Para informes e inscripciones se dispone el número de WhatsApp 87145753837.