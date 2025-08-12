Centro de Justicia Municipal reporta avances en capacitación y atención comunitaria

Regidores revisaron el informe de actividades del primer semestre del Centro de Justicia Municipal (CJM), cuya directora, Martha Rodríguez Romero destacó la capacitación del personal, convenios de colaboración institucional y el fortalecimiento del servicio comunitario.

Durante la séptima sesión de la Comisión de Justicia Municipal, se informó que uno de los logros más importantes fue la aprobación de la dirección general del Centro de Justicia Municipal, que posiciona a Torreón como un municipio pionero en el sistema homologado de justicia.

Además, Rodríguez Romero habló de la la capacitación del personal en el en el Modelo Homologado de Justicia Cívica, la colaboración con el DIF Torreón para canalizar a personas detenidas a terapia psicológica, y la implementación de servicios comunitarios en coordinación con asociaciones civiles.

En materia de educación y medio ambiente, la directora indicó que se concluyó la cuarta generación de preparatoria abierta, y se desarrollaron campañas de reforestación.

También destacó la presencia permanente de peritos en tránsito terrestre, lo que ha permitido la atención inmediata a accidentes viales.

Rodríguez Romero subrayó que las acciones implementadas han sido producto de un trabajo coordinado y comprometido, orientado a fortalecer la justicia cívica y fomentar la prevención social.

“Hemos consolidado estrategias que no solo atienden las necesidades inmediatas, sino que también generan un impacto positivo a largo plazo en nuestra comunidad, priorizando siempre la atención integral y el respeto a los derechos humanos”.

En el rubro estadístico, el área de peritos atendió mil 893 accidentes, lo que representa una disminución del 3.9 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2024.

El Juzgado Cívico llevó a cabo 2 mil 121 audiencias, que en su mayoría derivaron en convenios que incluyeron terapias contra adicciones, servicio comunitario o la conclusión de estudios de nivel medio superior.

Se efectuaron 2 mil 126 tamizajes con 132 canalizaciones a instituciones especializadas. Además, se formalizaron más de 32 alianzas de colaboración con organizaciones y se registraron 2 mil 454 ingresos en el Centro de Detención Temporal.

Asimismo, informó que el área médica realizó 8 mil 625 certificaciones, así como 3 mil 139 pruebas de alcoholemia. En lo que respecta a las certificaciones de antidoping, se aplicaron mil 306 pruebas, de las cuales 332 correspondieron a detenidos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con 296 resultados positivos, principalmente por consumo de cristal.

La Comisión de Justicia Municipal está integrada por la presidenta María del Socorro Aguilar Pérez, el secretario Raúl Fabián Ruelas Navarro y los vocales Diego Ontiveros Rentería, Natalia Guadalupe Fernández Martínez y Ariana Cervantes.