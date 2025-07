Central de Ciclo Combinado de Lerdo, con cuatro años de retrasos

La construcción de una Central de Ciclo Combinado en la Ciudad de Lerdo, Durango, denominada CCC Lerdo, ubicada dentro de las instalaciones de la Central Termoeléctrica Guadalupe Victoria (propiedad de CFE) lleva ya 4 años en proceso y desde el inicio presentó retrasos, según informes oficiales de la CFE.

En 2019, Manuel Bartlett Díaz, entonces director general de la CFE, aseguró que en septiembre de ese año se licitaría la CCC Lerdo, misma que formó parte de los proyectos y programas de inversión registrados con asignación de recursos y establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación desde el año 2022.

También formó parte del programa de inversiones de la CFE, en donde se anunció que entraría en operación en 2023, pero ese mismo año Manuel Bartlett Díaz, entonces director general de la CFE, aseguró que entraría en operación hasta el 2024 y no fue así. En febrero de este 2025, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, anunció que sería inaugurada el 30 de junio, lo cual tampoco ocurrió.

Según el Informe Anual 2023 y 2024 de la CFE, el proyecto estaba completado solo en un 65.93 por ciento al 31 de diciembre de 2023 y en un 89.33 por ciento en septiembre de 2024.

No obstante, de acuerdo con el Informe de Gestión Gubernamental de la CFE (Generación IV) la obra presentaba atrasos considerables que no permitía cumplir con las fechas programadas para su entrega y que la infraestructura clave de transmisión, conexión a la red y refuerzo asociada con la planta aún estaba en construcción y no estaría lista hasta marzo de 2025, lo que implica que las operaciones comerciales, casi con certeza se retrasarían más allá de esa fecha.

De hecho, desde Diciembre del 2022 y como resultado de la Auditoría al cumplimiento contractual de los Proyectos que integran el Fideicomiso Proyectos de Generación Convencional 10673 - Etapa I, en donde se revisó la bitácora electrónica, se pudo constatar atrasos en los avances de los hitos de conformidad con las fechas planeadas para su conclusión, y llevaba 3 hitos de retraso de 3 programados para ese año (de un total de 14 hitos).

Para la CFE un hito es un evento o punto específico dentro de un proyecto que marca un avance significativo y si un hito no se alcanza en la fecha prevista, puede poner en riesgo la fecha de finalización del proyecto.

Como El Siglo de Torreón informó, a principios de julio de este 2025, la propia empresa china Oil HBP Science & Technology Corporation, en consorcio con la empresa mexicana SOLARTEM SA. De CV., ambas empresas contratadas por el Gobierno de México para este proyecto, informaron que se retiran de México por una terminación anticipada de contrato con la Comisión Federal de Electricidad y así lo hicieron saber de forma verbal y a través de un correo firmado por Sonia Yan, la asistente comercial de HBP, y que fue dirigido a las empresas subcontratadas por las primeras dos ya citadas, quienes tienen el contrato principal con CFE.

El proyecto de la CCC Lerdo consiste en la construcción y puesta en servicio de una Central Ciclo Combinado (conocida como CCC) con base de gas natural como combustible principal, con una capacidad instalada de 363.498 megawatts (MW), a ubicarse en el mismo sitio de la Central Termoeléctrica Guadalupe Victoria, que se localiza en Lerdo, Durango, dentro de un área disponible de 16.36 hectáreas.

Al momento que se gestó este proyecto, la Central Termoeléctrica Guadalupe Victoria contaba con 2 unidades de generación, que consumen como combustible principal el gas natural y como combustible secundario el combustóleo, teniendo una capacidad instalada de 160 MW cada una.

Urge

Según diagnósticos de la CFE, el comportamiento del sistema eléctrico en la región Laguna presenta ciertas limitaciones en las redes de transmisión, siendo uno de los factores que la originan, la entrada intermitente de generación fotovoltaica, ya que durante el día se tiene una aportación considerable y al caer la noche esta generación se interrumpe, provocando desproporciones en la regulación de energía y una de las generaciones constantes suministrada a la red en tensión de 230 kV que ayuda a corregir esta desviación, que proviene de la Central Termoeléctrica Guadalupe Victoria, y que se vería reforzada por este nuevo proyecto (CCC Lerdo), impactando en una adecuada regulación de las características de la energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Según lo confirmó el diagnóstico citado, esta planta es crucial para el abastecimiento de energía eléctrica en el norte, pues produciría 350 MW en sus tres módulos, para lo cual se contempló una inversión de 319 millones de dólares, con el objetivo de dotar de energía eléctrica a los estados de la región Bajío y Norte del país. Lo anterior además reduciría los apagones de energía que se sufren en la región Laguna de Coahuila y Durango.

Desconocen el Estatus

Arturo Ortiz Galán, director de la Unidad de Atracción de Inversiones del Estado de Durango, declaró el lunes que el tema de la CCC Lerdo, del cual anteriormente ya se había referido como uno de los proyectos mas relevantes para Durango, es de competencia federal.

"Es una empresa que fue contratada por gobierno federal directamente, por la Comisión Federal de Electricidad, específicamente, y eso le compete al gobierno federal. Es una empresa asiática que fue contratada por CFE y ellos al parecer tuvieron algún problema".

Descripción General del Proyecto CCC Lerdo

Según la CFE, para el proyecto de Ciclo Combinado se cuenta con camino de acceso e infraestructura para el suministro de gas natural, agua y punto de interconexión eléctrica.

Cuenta con un arreglo de 18 moto generadores, 18 recuperadores de calor y 3 turbinas de vapor de una capacidad neta garantizada de 350 MW, suficiente para suministrar energía eléctrica a 816,728 hogares.

El inicio de las operaciones de esta nueva central eléctrica para participar en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y entregar su Energía Eléctrica y Potencia al Sistema Interconectado Nacional (SIN), estaba programada a partir del 15 de agosto de 2024, sin embargo, la obra presentó un atraso considerable, que no permitió el inicio de las operaciones en esta fecha programada.

La CCC de Lerdo forma parte de los proyectos de ciclo combinado iniciados durante el sexenio del expresidente, Andrés Manuel López Obrador. También forma parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030.

Empresas se ven afectadas por cancelación

La cancelación de la Central de Ciclo Combinado en Lerdo ha desencadenado un conflicto económico que afecta directamente a ocho empresas mexicanas, proveedoras de servicios de construcción e ingeniería. Estas compañías, contratadas por el consorcio China Oil HBP Science & Technology en conjunto con Solaterm S.A. de C.V., denuncian adeudos que alcanzan los 140 millones de pesos por trabajos ya realizados dentro del megaproyecto energético.

El proyecto, adjudicado en abril de 2022, contemplaba una inversión de 319 millones de dólares para mitigar el desabasto energético en el norte del país. Se esperaba que la planta, con capacidad de generación de 350 megawatts, estuviera operativa en agosto de 2024. Sin embargo, múltiples retrasos y presuntos pagos excesivos a la empresa extranjera, provocaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) rescindiera el contrato el pasado 30 de junio de 2025.

Desde entonces, las compañías subcontratadas, dedicadas a servicios eléctricos, colocación de tubería y obras civiles, no han recibido el pago correspondiente por los materiales e infraestructura entregados. Gustavo Alemán, vocero de los afectados, dijo que el consorcio pretende cubrir solo el 30 % del monto pactado, lo que ha llevado a tres de las empresas a interponer denuncias mercantiles contra HBP.

Ante el silencio institucional de CFE, los empresarios hicieron un llamado urgente a la Presidencia de la República para instalar mesas de diálogo que les permitan negociar los adeudos y garantizar el cumplimiento de los compromisos.

La Central de Ciclo Combinado de Lerdo se perfilaba como una solución estratégica a la crisis de abastecimiento de energía en el norte de México, generando 350 MW en sus tres módulos. Esta planta alcanzaría a surtir no solo los déficits de suministro eléctrico de Coahuila y Durango, sino faltantes en la región del Bajío.

No obstante, hoy el sitio de construcción permanece abandonado y lleno de estructuras inconclusas, generando indignación y pérdidas millonarias. Se estima que el fideicomiso de la CFE evalúe la posibilidad de absorber el pago a las empresas perjudicadas.

(Con información de Fabiola P. Canedo)