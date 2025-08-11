Celebrarán Triatlón del Campestre el próximo domingo

Inició la cuenta regresiva, para que el Campestre Torreón celebre la edición 2025 de su ya tradicional Triatlón y que también tendrá su Carrera Atlética 5 K.

Para el Triatlón, se espera la participación de más de 200 participantes en las tres diferentes modalidades: Sprint, Corto y Relevos, mientras que para la prueba atlética de 5 mil metros, alrededor de 80, en una sola categoría que será la Libre, premiándose a los tres primeros lugares de cada rama.

En cuanto al Triatlón, comenzará con la disciplina de natación, a partir de las 6:30 horas, en la piscina del club, para luego realizar el recorrido en bicicleta en los alrededores, como en el Paseo de La Rosita, de las Flores y el propio Campestre.

Finalizarán con la carrera, en un circuito de 2.5 kilómetros en el interior del club, que se ubicará de los hoyos 5 al 9 del campo de golf, trayecto que se aprovechará, para la celebración de la prueba atlética 5 K.

El Triatlón Sprint tendrá 750 metros de natación, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de carrera pedestre.

Las categorías serán: 16-17 años, 18-29 años, 30-39 años, 40-49 años y 50-59 años en ambas ramas, así como la de 60 años y más, exclusiva para la varonil.

En cuanto al Triatlón Corto, las distancias serán de 400 metros de natación, 12 kilómetros de bicicleta y 2.5 kilómetros de carrera pedestre, con las categorías de 14- 15 años, así como la de 16 años en adelante. En Relevos, de dos ó tres participantes, solamente estará disponible la categoría Libre.