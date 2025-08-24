Celebran y reconocen en Lerdo Día Nacional del Bombero

En el Día Nacional del Bombero, el Ayuntamiento de Lerdo celebró el pasado el 22 de agosto organizó una celebración, reconociendo su invaluable labor en beneficio de la ciudadanía.

En punto de la 1:00 de la tarde se ofreció una misa en honor a los elementos de Protección Civil y Bomberos, en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

Posteriormente, el alcalde, Homero Martínez Cabrera, acompañó a los bomberos y personal de Protección Civil en una comida de convivencia, donde destacó el arduo trabajo realizado durante su administración. Señaló que esta área operativa experimentó un cambio radical para ofrecer un mejor servicio, gracias a la inversión en equipamiento y a la obtención de donativos, como camiones que fortalecieron la capacidad de respuesta ante emergencias.

Asimismo, subrayó que uno de los grandes legados para la ciudadanía lerdense es el nuevo edificio de Protección Civil y Bomberos, que dignifica la labor de los elementos al contar con instalaciones adecuadas para su desempeño, descanso y atención a la población, a diferencia de las condiciones limitadas que enfrentaban anteriormente.

El edil reconoció el respaldo de la coordinadora de Protección Civil y Bomberos, Isabel Macías Sifuentes, así como de los comandantes Alberto Reyes (Protección Civil), Adán Martínez (Bomberos) y Jesús Rosales, quienes han contribuido al fortalecimiento de esta área estratégica para la seguridad del municipio.

Isabel Macías, directora de Protección Civil, felicitó a los elementos en su día y resaltó que ser bombero implica vocación de servicio, capacitación constante y un corazón valiente dispuesto a arriesgar la vida por los demás. Enfatizó que la ciudadanía debe reconocer la entrega y el compromiso de quienes integran este cuerpo de auxilio.

Al concluir la jornada, se llevó a cabo una rifa de premios como muestra de agradecimiento a los bomberos por su dedicación y compromiso.