Celebran la excelencia musical

Ayer 27 de mayo se cumplió el objetivo del Premio Polar Music, ya que se celebró el poder y la importancia de la música, al homenajear a Queen, Herbie Hancock y Barbara Hannigan en una gala realizada en Estocolmo, Suecia.

La banda de rock británica Queen, el pianista de jazz estadounidense Herbie Hancock y la soprano y directora de orquesta canadiense Barbara Hannigan recibieron el premio de manos del Rey Carlos XVI Gustavo de Suecia. Los galardonados recibirán un premio en metálico de un millón de coronas suecas (aproximadamente 102,000 dólares).

De acuerdo con un comunicado, la ceremonia y el banquete tuvieron lugar en el Grand Hotel de Estocolmo, Suecia, y fueron presentados por la mezzosoprano y periodista Boel Adler. La velada contó con música en directo de un espectacular elenco de artistas, entre ellos Adam Lambert, cantautor nominado al Grammy, con una espectacular interpretación de los éxitos de Queen, Who Wants to Live Forever y Another One Bites the Dust. Ghost, número 1 en la lista Billboard 200 de álbumes, también subió al escenario con el guitarrista de Opeth, Fredrik Åkesson, para una electrizante interpretación de Bohemian Rhapsody.

Al recibir el Premio Polar Music, Roger Taylor de Queen declaró: "Cuando fundamos nuestra banda… teníamos ambiciones, pero nunca soñamos con el camino que nos esperaba. Tuvimos la suerte de que nuestras cuatro personalidades tan distintas se unieran para lograr una química maravillosa. El Premio Polar Music es excepcional porque, a diferencia de otros premios, reconoce la trayectoria completa de un artista. Qué honor formar parte de la brillante procesión de galardonados anteriores. Una auténtica compañía olímpica. Nos sentimos muy orgullosos de recibir este prestigioso premio".

Brian May agradeció a Suecia en nombre de la Reina y añadió: "En este momento tan especial, recuerdo cómo se habría sentido aquel joven Brian May de 1974 si hubiera sabido que 50 años después viviríamos este sueño".

Por su parte, Herbie Hancock declaró: "Es un honor increíble estar con ustedes esta noche para recibir el prestigioso Premio Polar de Música. Me siento profundamente honrado. Acepto este premio no solo por mí, sino en nombre de todos los músicos y soñadores que se atreven a creer que la creatividad y la conexión humana pueden cambiar el mundo".

Barbara Hannigan añadió: "Me siento honrada de estar entre estos galardonados de la 'realeza musical' y de compartir los honores esta noche con las leyendas Herbie Hancock y Queen".