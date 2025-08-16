Coahuila Ramos Arizpe Saltillo PIEDRAS NEGRAS Wrangler MONCLOVA

Celebran en RA el primer Lechón Fest

Este sábado se llevó a cabo el primer Lechón Fest en la Alameda, como parte del Ramos Fest 2025, evento que convocó a 50 equipos para celebrar una de las prácticas gastronómicas más emblemáticas de la región.

El alcalde Tomás Gutiérrez celebró la gran participación y recalcó que más allá del concurso, la iniciativa busca preservar y promover las tradiciones locales y detalló que el evento no solo fue un concurso de sabores, sino un homenaje a la identidad cultural de Ramos Arizpe, donde la preparación del lechón ocupa un lugar especial en la memoria colectiva.

“Aquí en Ramos hay mucha gente que es especialista en este platillo, lo vimos reflejado en la respuesta. Nos queda un gran sabor de boca tras haber realizado este primer Lechón Fest”, expresó.

Uno de los equipos participantes fue La Santa, integrado por la familia Zertuche Saucedo, originaria de Ramos Arizpe, quienes compartieron su experiencia y destacaron el valor simbólico del lechón en la cultura regional.



“El lechón llama a la unión familiar. Antes era infaltable en bodas, bautizos, 15 años, hoy también lo vemos en restaurantes o pedidos especiales. Es una tradición que no debe perderse”, señaló Jorge Zertuche Valdés, quien además subrayó que el secreto de la cocción sigue siendo la manteca, como en los viejos tiempos.










               
               


               

               
               

               
               
               
