Celebran Día Nacional del Bombero en Gómez Palacio

El Ayuntamiento de Gómez Palacio, a través de la Dirección de Protección Civil, conmemoró el Día Nacional del Bombero con una serie de actividades en reconocimiento al compromiso, entrega y valentía de quienes integran el Heroico Cuerpo de Bomberos del municipio.

Los festejos iniciaron con una misa en la Estación de Bomberos, donde elementos y familiares se reunieron para agradecer y encomendarse a la protección divina en el ejercicio de esta noble labor. Posteriormente, en la Biblioteca Pública Brittingham, ubicada en el Parque La Esperanza, se ofreció un desayuno en honor a los cerca de 40 bomberos que conforman la corporación.

Durante el evento, se entregaron reconocimientos a quienes participaron recientemente en un curso de capacitación impartido por el Departamento de Bomberos de Laredo, Texas, enfocado en técnicas de control de incendios y actualización operativa. Además, se realizaron rifas de regalos y entrega de obsequios, en un ambiente de compañerismo y gratitud.

Santiago Rodríguez Chávez, director de Protección Civil, destacó que estas actividades son una forma de honrar el esfuerzo, la dedicación y el valor con el que los bomberos protegen día a día la vida y el patrimonio de las familias gomezpalatinas.

“Para la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, el papel de los bomberos es fundamental. Agradecemos su vocación de servicio, por estar siempre presentes en los momentos más difíciles y por arriesgar su vida en beneficio de los demás. Valoramos y respaldamos profundamente su labor”, señaló el funcionario.