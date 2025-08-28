Celebran Día Nacional de Personas Adultas Mayores en clínica 16 de Torreón

Con motivo del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Voluntariado del IMSS en Coahuila y el Hospital General de Zona No. 16 de Torreón realizaron esta mañana una jornada dinámica que tuvo como fin fortalecer la inclusión, el respeto y el bienestar integral de dicho sector de la población, mediante actividades que promuevan su salud física, emocional y social.

En esta celebración y además del voluntariado, participaron las áreas de Geriatría, Enfermería, Enseñanza e Investigación y el departamento de Trabajo Social de la unidad.

La doctora Guadalupe López de Ibáñez, presidenta honoraria del Voluntariado IMSS Coahuila, agradeció la invitación a colaborar en este tipo de eventos que mejoran la experiencia de los adultos mayores en las unidades Instituto durante su espera y estancia en éstas.

Por su parte, el doctor Rubén Gerardo Camacho Zamora, director médico de la clínica No. 16, enfatizó la importancia del cuidado de las personas adultas mayores y agregó que en este día, se reconoce y celebra la vida, experiencia y sabiduría “de quienes han construido el camino que hoy transitamos”, invitando a valorarlos y respetarlos.

Dentro de las distintas actividades y dinámicas celebradas se contó con la toma de signos vitales, glicemia capilar y somatometría, así como dinámica de activación física ligera y ejercicios de estiramiento y movilidad.

De igual manera, se impartió una plática de “Envejecimiento saludable”, se dio a conocer el decálogo de cero discriminación, y un taller de estimulación cognitiva. Además, las personas asistentes tuvieron acceso a un refrigerio saludable con frutas, aguas frescas y colación, aunado a que pudieron participar en una lotería y entrega de regalos. Al finalizar, se llevó a cabo la fotografía oficial de esta jornada y se entregaron reconocimientos.

En la organización de este evento, participaron la enfermera Cristina Gámez Aguilar y el enfermero Néstor David Trejo López, adscritos a dicho hospital. Todas estas actividades se llevaron a cabo de 9 de la mañana a 12 del día en el interior de la clínica.