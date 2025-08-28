Torreón IMSS COAHUILA simas servicios públicos Diócesis de Torreón Peñoles

Celebran Día Nacional de Personas Adultas Mayores en clínica 16 de Torreón

ANGÉLICA SANDOVAL

Con motivo del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Voluntariado del IMSS en Coahuila y el Hospital General de Zona No. 16 de Torreón realizaron esta mañana una jornada dinámica que tuvo como fin fortalecer la inclusión, el respeto y el bienestar integral de dicho sector de la población, mediante actividades que promuevan su salud física, emocional y social.

En esta celebración y además del voluntariado, participaron las áreas de Geriatría, Enfermería, Enseñanza e Investigación y el departamento de Trabajo Social de la unidad.

La doctora Guadalupe López de Ibáñez, presidenta honoraria del Voluntariado IMSS Coahuila, agradeció la invitación a colaborar en este tipo de eventos que mejoran la experiencia de los adultos mayores en las unidades Instituto durante su espera y estancia en éstas.

Por su parte, el doctor Rubén Gerardo Camacho Zamora, director médico de la clínica No. 16, enfatizó la importancia del cuidado de las personas adultas mayores y agregó que en este día, se reconoce y celebra la vida, experiencia y sabiduría “de quienes han construido el camino que hoy transitamos”, invitando a valorarlos y respetarlos.

Dentro de las distintas actividades y dinámicas celebradas se contó con la toma de signos vitales, glicemia capilar y somatometría, así como dinámica de activación física ligera y ejercicios de estiramiento y movilidad.


De igual manera, se impartió una plática de “Envejecimiento saludable”, se dio a conocer el decálogo de cero discriminación, y un taller de estimulación cognitiva. Además, las personas asistentes tuvieron acceso a un refrigerio saludable con frutas, aguas frescas y colación, aunado a que pudieron participar en una lotería y entrega de regalos. Al finalizar, se llevó a cabo la fotografía oficial de esta jornada y se entregaron reconocimientos.


En la organización de este evento, participaron la enfermera Cristina Gámez Aguilar y el enfermero Néstor David Trejo López, adscritos a dicho hospital. Todas estas actividades se llevaron a cabo de 9 de la mañana a 12 del día en el interior de la clínica.



               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx