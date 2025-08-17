Deportes David Faitelson Liga MX Riñas Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna

Celebra Campestre Torreón su Triatlón y Carrera Atlética 5K

HUMBERTO VAZQUEZ FRAYRE

Este domingo, el Campestre Torreón realizó su tradicional Triatlón que también incluyó la Carrera Atlética 5 K.

En la modalidad Sprint, los juveniles Mauricio Herrera Gutiérrez y Natalia Zúñiga García, fueron los ganadores, mientras que en el Corto, los tres primeros en la rama varonil fueron Carlo Eugenio González López, Fernando Ortuño González y Miguel Castillo, mientras que en la femenil, Olga Gabriela Martínez Saavedra, Maricruz Alizé Zúñiga García y Leidy Johana Montiel Meza.

Los relevos resultaron espectaculares, en la que los participantes dieron su máximo esfuerzo en cada una de las pruebas correspondientes, para dejar lo mejor ubicados posibles a sus compañeros.

El equipo conformado por Alejandro Teele, Hugo Olivier y Jared Serrano Rivera, se adjudicaron los máximos honores, sacándole más de cuatro minutos al relevo subcampeón en la competencia.

También de manera paralela al Triatlón, se verificó la Carrera Atlética 5 K en el interior del club, en un circuito de 2.5 kilómetros, recorriendo de los hoyos 5 al 9 del campo de golf. En la rama varonil, Elías Pérez García de La Pandilla fue el ganador, en tanto que en las damas, la prueba fue ganada por María José Bello del Team Barrera.


