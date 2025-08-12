Torreón Clima en La Laguna Paso Vial Villa Florida Regreso a clases Transporte público Accidentes viales

Homicidios

CCI pide respuesta coordinada ante recientes homicidios en La Laguna

CCI pide respuesta coordinada ante recientes homicidios en La Laguna

CCI pide respuesta coordinada ante recientes homicidios en La Laguna

FABIOLA P. CANEDO

Marco Zamarripa González, director del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI), señaló que los recientes homicidios registrados en la región reflejan un patrón de violencia vinculado a presuntas rivalidades delincuenciales. Consideró que estos hechos tienen características particulares que no se habían visto en mucho tiempo en La Laguna.

Ante la alarma social que generan, el CCI exhortó a las autoridades a priorizar estos casos, resolverlos, judicializarlos y reforzar los operativos de seguridad. Zamarripa subrayó que se requiere una respuesta coordinada entre instituciones para evitar que se debilite la confianza ciudadana en las autoridades.

"Sus características, con sellos particulares, no se habían presentado desde hace mucho tiempo en la región. Estos hechos recientes, generan preocupación social. Es importante que las autoridades prioricen estos casos, resuelvan, judicialicen y refuercen operativos. Todo esto exige una respuesta coordinada entre autoridades, a través de la coordinación interinstitucional en La Laguna. La pronta respuesta a estos hechos evitará que se mermen la confianza en las autoridades", expresó.

Leer más de Torreón

Síguenos en Google News

Escrito en: Seguridad Torreón CCI Homicidios Inseguridad La Laguna

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO Últimas noticias

+ Más leídas de Torreón

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

CCI pide respuesta coordinada ante recientes homicidios en La Laguna

Clasificados

ID: 2405878

YouTube Facebook Twitter Instagram TikTok

elsiglo.mx