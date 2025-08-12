CCI pide respuesta coordinada ante recientes homicidios en La Laguna

Marco Zamarripa González, director del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI), señaló que los recientes homicidios registrados en la región reflejan un patrón de violencia vinculado a presuntas rivalidades delincuenciales. Consideró que estos hechos tienen características particulares que no se habían visto en mucho tiempo en La Laguna.

Ante la alarma social que generan, el CCI exhortó a las autoridades a priorizar estos casos, resolverlos, judicializarlos y reforzar los operativos de seguridad. Zamarripa subrayó que se requiere una respuesta coordinada entre instituciones para evitar que se debilite la confianza ciudadana en las autoridades.

"Sus características, con sellos particulares, no se habían presentado desde hace mucho tiempo en la región. Estos hechos recientes, generan preocupación social. Es importante que las autoridades prioricen estos casos, resuelvan, judicialicen y refuercen operativos. Todo esto exige una respuesta coordinada entre autoridades, a través de la coordinación interinstitucional en La Laguna. La pronta respuesta a estos hechos evitará que se mermen la confianza en las autoridades", expresó.