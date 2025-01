Cazzu se encuentra en polémica por hablar de Dios en una de sus canciones

Si bien el 2024 fue uno de los años más complicados para Cazzu, en este 2025 la situación no ha mejorado mucho, ya que, después de atravesar una complicada separación, ahora enfrenta su primera polémica... pero en el ámbito profesional.

En mayo pasado, la argentina hizo una pausa en su carrera artística y desapareció de las redes sociales, esto luego del escándalo en el que se vio envuelta cuando su expareja y padre de su hija, Christian Nodal, anunció su noviazgo y posteriormente su matrimonio con Ángela Aguilar.

Aunque, en ese momento obtuvo el apoyo y la solidaridad del público, ahora la cantante ha sido el blanco de fuertes críticas y todo por la reaparición de un video de una de sus antiguas presentaciones.

En las imágenes que rápidamente se hicieron virales, aparece la trapera en el escenario interpretando su canción "Nena trampa", un sencillo que lanzó en 2022 y que dio nombre al que ha sido su disco más exitoso. Lo que llamó la atención de los usuarios fue la letra de dicho tema, específicamente, una línea en la que compara a Dios con los hombres:

"Y no me pidan que rece, porque Dios es hombre. Y por un hombre no me quiebro".

La frase, aunque no es nueva para los seguidores de su música, causó revuelo en las redes sociales; incluso fue tachada de ofensiva por los más creyentes.

"Todo estaba bien, hasta que se metió con Dios... lamentará haberlo hecho", "Con Dios, no", "Cómo que no se quiebra por Dios porque es hombre, mejor dale gracias", "Toda persona que se burla de dios tiene su propia ruina", "yo te amo Cazzu, pero por ahí no es", "Hermana con Dios todo, sin él nada", "Qué horror de canción", "Cazzu, no te equivoques, todo lo haces muy bien, pero a Dios no le ofendas", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Mientras tanto, sus seguidores más leales han salido en su defensa, dejando claro que las canciones de Julieta (nombre real) que las líneas deben entenderse desde un contexto feminista, característica de gran parte de su música:

"Aprendan a escuchar entre líneas", "Una mujer que me representa", "Así se canta Cazzu", "No entendieron, ella no habló de Dios, era metáfora", "Ella es la jefa", "Escuchan cosas más ofensivas en sus corridos y aquí vienen y se espantan".

Esta no es la primera vez que Cazzu se enfrenta a la opinión pública por su música o su estilo; durante su embarazo fue criticada por vestir demasiado atrevida. Incluso, la señalaron por cantar letras provocadoras; sin embargo, ella se defendió y dejó claro que no le interesa lo que los demás digan de ella:

"Me espero lo peor de sus opiniones y también lo mejor, lo hago sin ánimos de agradar a todo el mundo. Sólo a mi gente", dijo en su momento.