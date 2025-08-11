Cazzu expone a Nodal por no ver a su hija y dar manutención insuficiente

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde llegó emocionada para presentar su libro tras una exitosa venta de su gira de conciertos en el país, Cazzu fue abordada por la prensa para hablar sobre su relación con Christian Nodal, padre de su hija Inti.

Respecto al apoyo económico que recibe de Nodal, la cantante admitió que existe un acuerdo, pero no lo considera justo debido a los altos gastos que implica criar a su hija.

“Se podría decir que sí, pero no tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, y es lo que él considera justo”, explicó.

Además, ante la pregunta sobre si Nodal ha vuelto a ver a su hija desde la última vez que fueron captados en la Ciudad de México a finales de mayo, Cazzu fue cautelosa:

“Creo que esas son preguntas sobre todo para él, pero lo que ven es lo que hay”.

También habló sobre la relación con la familia de Nodal, especialmente con su abuela, Doña Cristi, con quien mantiene comunicación cordial.

“Su familia para mí la llevo en mi corazón, les guardo profundo respeto, les quiero muchísimo. Cruzamos mensajes, cruzamos fotitos y ya sabes que yo soy para la construcción y esa es mi intención”.

Sobre la posibilidad de tomar acciones legales por la manutención, Cazzu descartó esa opción, afirmando que, a diferencia de muchas madres solteras, ella tiene la capacidad económica para mantener a su hija gracias a su trabajo, aunque reconoce las dificultades que conlleva.

“Tengo la posibilidad de trabajar y generar el dinero para mantenerme y mantener a mi hija. Eso me da el privilegio de decidir qué batallas dar, y un pleito legal no está entre mis planes por ahora”, afirmó, señalando además lo agotador que puede ser enfrentar un sistema judicial “tan patriarcal”.

Con firmeza, la trapera concluyó que mientras pueda sostener a Inti con sus propios medios, lo hará sin recurrir a una demanda contra Nodal.