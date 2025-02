¿Cazzu está hospitalizada? Esto se conoce sobre su estado de salud

Cazzu, acaba de lanzar su nuevo tema ‘Dolce’, que rápidamente se convirtió en un éxito viral en redes sociales tras su estreno.

La cantante argentina ha causado revuelo debido a las especulaciones sobre si la canción contiene indirectas hacia su ex pareja y padre de su hija, Christian Nodal. A pesar de las versiones que circulan, Cazzu ha aclarado que ‘Dolce’ no está dedicada a nadie en particular.

Sin embargo, la artista, conocida también como ‘La Jefa’, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que se difundieran imágenes en las que se la veía en un hospital. Esto ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes se preguntan si su salud se encuentra en riesgo.

¿Cazzu fue hospitalizada?

Tras las intensas controversias que rodearon su ruptura con Nodal, quien rápidamente formalizó su relación y se casó con Ángela Aguilar, Cazzu generó nuevos rumores sobre su estado de salud.

Diversas imágenes de la cantante argentina en un hospital comenzaron a circular en redes sociales, desatando una ola de incertidumbre entre sus seguidores. Algunos incluso especularon que su visita al nosocomio podría estar relacionada con una intervención, vinculándola con la noticia de que Christian Nodal sería padre por segunda vez.

Sin embargo, la información difundida no era precisa. Fue hasta que la cuenta de fans ‘Cazzu Global’ aclaró la situación, revelando la verdadera razón detrás de la presencia de Julieta en el hospital.

Según informaron, la artista no estaba enfrentando ningún problema de salud, sino que se encontraba en plena grabación de la serie de Netflix Risas. Además, sus seguidores aprovecharon la ocasión para visitarla y ser testigos de su debut como actriz.