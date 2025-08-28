¿Cayó un meteorito en Oaxaca? Esto dijeron las autoridades tras fuerte estruendo en Zimatlán

La tarde del miércoles, los habitantes de Zimatlán de Álvarez, en el estado de Oaxaca, vivieron momentos de incertidumbre tras escuchar un fuerte estruendo acompañado de un resplandor. Las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre la posible caída de un meteorito, alimentadas por imágenes que mostraban una nube de humo rojiza y un incendio en la zona.

El fenómeno se viralizó rápidamente, y muchos usuarios comenzaron a compartir teorías sobre objetos espaciales, incluso vinculándolo con el asteroide I3/ATLAS, del que se ha hablado en medios internacionales por su supuesto acercamiento a la Tierra. La confusión creció, y la palabra meteorito se convirtió en tendencia en la región.

¿Qué dijeron las autoridades?

Ante el revuelo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió un comunicado oficial para desmentir la caída de un meteorito. Según el informe, lo ocurrido fue un incendio en un basurero local, el cual ya estaba siendo atendido por las autoridades correspondientes.

Respecto al estruendo que alarmó a los vecinos de Zimatlán, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informó que se encuentra investigando el origen del sonido, aunque hasta el momento no se han reportado daños materiales ni afectaciones a la población.

Rumores, fuego y redes encendidas

El caso de Zimatlán refleja cómo las redes sociales pueden amplificar un evento local hasta convertirlo en fenómeno nacional. La viralización de imágenes sin contexto y la circulación de teorías no confirmadas contribuyeron a la confusión, obligando a las autoridades a intervenir rápidamente.

Este tipo de situaciones no son nuevas. En años recientes, varios eventos naturales han sido malinterpretados como caídas de meteoritos, generando pánico innecesario. Por eso, los organismos de seguridad insisten en esperar la información oficial antes de compartir contenido especulativo.

Aunque en este caso se trató de un incendio, la posibilidad de que un meteorito impacte en territorio mexicano no es del todo descabellada. México ha registrado eventos similares en el pasado, como el famoso caso de Puebla en 2020. Sin embargo, los expertos aseguran que la probabilidad de daño significativo es baja.

Los casos van en aumento

Las autoridades locales de Zimatlán confirmaron que seguirán monitoreando la zona y que cualquier novedad será comunicada de forma oficial. Mientras tanto, el llamado es claro: actuar con responsabilidad en redes y evitar difundir información no verificada.