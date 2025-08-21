Catean “escuela patito” de enfermería en Saltillo

Tras la denuncia de una presunta escuela de enfermería sin registro, este jueves la Fiscalía General del Estado Delegación Sureste llevó a cabo un cateo en el inmueble, donde hasta el momento la línea de investigación de mantiene abierta.

Dicho operativo se llevó a cabo en el inmueble ubicado en la calle Prolongación Urdiñola, en conjunto con la Policía Estatal y fuerzas federales, cateo derivado de una denuncia por fraude.

Según reveló la FGE, en dicho cateo, el cual aún no concluye, están revisando si encuentran documentos tanto de posibles trabajadores como alumnos de lo que al parecer fue una escuela sin registro de enfermería.

Por lo anterior, se espera que una vez que concluya, en breve, dicha autoridad dé a conocer los resultados de este cateo.