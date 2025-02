Caso de mujer atropellada podría ser el primer feminicidio del 2025 en Torreón

Caso de Ofelia Hernández Barbosa es investigado con perspectiva de género y tras las evidencias videográficas reunidas en las últimas horas; podría tratarse del primer caso de feminicidio en Torreón durante el presente año 2025.

Lo que inicialmente se consideró como un caso de accidente vial registrado en la calzada Abastos, donde perdió la vida Ofelia Hernández Barbosa, atropellada, ha tomado un nuevo giro en la investigación, luego de que se difundieran imágenes captadas por cámaras de vigilancia que muestran el momento exacto en que la mujer fue alcanzada por un auto.

A raíz de este material, la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) ha informado que no se descarta ninguna línea de investigación, incluyendo la posibilidad de que el hecho haya sido premeditado. Será el curso de las diligencias el que determine si se trató de un homicidio culposo, doloso o incluso feminicidio.

El incidente ocurrió el lunes alrededor de las 12:30, cuando Ofelia Hernández, de 54 años, se disponía a cruzar la calle, momento en el que el conductor de un vehículo Volkswagen Bora de color gris la embistió violentamente, proyectándola a varios metros de distancia. El conductor del automóvil, identificado como Alonso "NN", de 31 años, huyó del lugar y posteriormente se entregó voluntariamente a las autoridades , mismo que permanece detenido.

En un inicio, el caso fue atendido por elementos de Tránsito y Vialidad como un accidente vial, sin embargo, tras el análisis del video y la recopilación de testimonios, la Fiscalía ha comenzado a recabar pruebas para definir el tipo de delito a perseguir.

Se han reunido diversos datos de prueba, incluyendo material videográfico, entrevistas y testimonios. Se investigan todas las líneas posibles para deslindar responsabilidades, informaron las autoridades ministeriales.

Dado que la víctima es una mujer y su muerte no fue por causas naturales, la carpeta de investigación se abrió bajo el protocolo de feminicidio, tal como lo establece la normativa. No obstante, las autoridades enfatizaron que aún no se puede confirmar si el hecho corresponde a este delito.

Será en las próximas horas cuando las autoridades desahoguen las pruebas recabadas y determinen la tipificación del delito. De confirmarse que fue un acto intencional, la situación legal del detenido cambiaría, enfrentando cargos más graves; así mismo se desconoce aún si es que existe algún tipo de relación que vincule a la víctima y el conductor del auto responsable.

Mujer atropellada en Torreón (CAPTURA)