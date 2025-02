Casa Blanca veta a AP por no renombrar el Golfo de México a 'golfo de América'

La Casa Blanca bloqueó este viernes el acceso de la agencia de prensa estadounidense Associated Press (AP) al Despacho Oval y al avión presidencial Air Force One por no ajustarse a su decisión de renombrar el 'golfo de México' como 'golfo de América'.

El subjefe de gabinete, Taylor Budowich, criticó en X que ese medio "continúa ignorando el cambio legal de nombre geográfico del golfo de América".

" Esta decisión no sólo es divisiva, sino que también expone el compromiso de Associated Press con la desinformación . Si bien su derecho a lanzar noticias irresponsables y deshonestas está protegido por la Primera Enmienda, no garantiza su privilegio de acceso ilimitado a espacios limitados, como el Despacho Oval y el Air Force One", dijo.

En el futuro, añadió, ese espacio se abrirá a "los miles de reporteros a quienes se les ha prohibido cubrir estas zonas íntimas de la Administración", mientras que AP sí conservará sus credenciales en el complejo de la Casa Blanca.

Associated Press, en su guía de estilo, decidió seguir llamando al golfo de México "por su nombre original", aún mencionando el nuevo nombre elegido por el mandatario, Donald Trump, dado que se trata de un cuerpo de agua que comparte frontera con México y Cuba.

"La orden de Trump solo tiene autoridad dentro de Estados Unidos. Ni México, ni otros países, ni organismos internacionales están obligados a reconocer el cambio de nombre", apuntó la agencia después de ser vetada a un evento por primera vez el martes.

Esta misma semana la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) había calificado de "arbitraria" la restricción impuesta por el Gobierno de Trump a periodistas de AP para cubrir eventos en la Casa Blanca.