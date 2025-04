Carlos Hermosillo denuncia corrupción en ligas de ascenso del futbol mexicano

Carlos Hermosillo, exfutbolista y actual directivo del futbol mexicano, confesó a David Faitelson que la corrupción está presente en la estructura del futbol nacional y sobre todo, en las ligas de ascenso.

En el programa Faitelson sin Censura, Hermosillo fue invitado y como dueño del Club Atlético Real Morelos 27, habló de los malos manejos en la Tercera División, o Liga TDP.

"Normalmente en un partido te amonestan a cuatro o cinco, promedio por tarjeta de 500 pesos, si la tribuna hace un ruidito que no le gusta al árbitro, te sancionan con mil pesos, eso en Tercera División. Son 360 equipos de la Tercera División, multiplica cinco tarjetas por partido, 2 mil 500 pesos, por 365, todas las semanas, es una corrrupción terrible.

"El fin de semana pasado que jugó mi equipo, escuché unos audios, porque además son tontos, se escucha para afuera todo y decían 'al 18 y al 4 tenemos que expulsarlos', ¿con qué ganas inviertes? Ya viste lo que pasó en la Liga Premier, el trabajo es muy raquítico en el futbol mexicano" agregó.

Para el legendario futbolista del América y del Cruz Azul, entre otros, "estamos viviendo una de las peores etapas del futbol mexicano, los directivos no se dan cuenta que mientras el producto esté mejor, lo van a vender mejor, hay demasiados intereses y poco crecimiento, creo que nos hemos retrasado muchísimo, hay muchos amigos y no hay profesionales, si quieres una mejor federación y mejores resultados, no digo que vayan los futbolistas, sino gente profesional que se vayan preparando, quien no tenga título, no pueden estar aquí".