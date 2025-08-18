Deportes Liga MX Riñas Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Lucha Libre

Carlos Flores es 'Míster Laguna'

En una gran competencia realizada en el Intermall Laguna, el atleta del gym Arsenal se quedó con los máximos honores.

Aarón Arguijo Gamiochipi

os laguneros Carlos Daniel Flores Peña y Karla Mariana Hernández Serrano, se coronaron ayer campeones absolutos en las ramas varonil y femenil, dentro del certamen de físico culturismo más importante de la región, el Míster Laguna Classic 2025, celebrado en el salón del centro comercial Intermall Laguna, al sur de esta ciudad.

TREMENDA COMPETENCIA

Fueron más de 150 atletas locales y foráneos, los que dieron vida a este certamen organizado por el Team Laguna Classic, de Agustín Rodríguez e Ismael Delgado, en conjunto con un numeroso equipo de familiares y amigos, quienes recibieron a deportistas de la Comarca Lagunera, pero también de Zacatecas, Durango, Nuevo León, Saltillo, Piedras Negras, el Estado de México e incluso de Veracruz, una competencia de status Open Nacional, que entregó una fiera competencia. Para dar la seriedad requerida a este certamen, se contó con el juez internacional Jorge Luis Corral, así como los jueves nacionales: Manuel Pérez Valero, Erick Godínez, Héctor Garza y Paco Rico, así como los jueces estatales, María Guadalupe Castillo y Luis Eduardo Rodríguez.

El evento contó con más de 30 categorías, desde principiantes hasta veteranos, así como capacidades especiales, en la que lució Héctor Alejandro Tapia, quien demostró ser un atleta ejemplar y una inspiración para las jóvenes generaciones. Además, los atletas veteranos también dieron una demostración de disciplina, constancia y cero excusas para llevar una vida sana, los campeones fueron Aurelio Adame (Mayores de 40 años), Luis Servando Hernández (de 50 a 59 años) y el parrense Isaías Mendoza (Mayores de 60 años). Lució igualmente el joven Cristóbal Herrera Valenzuela, quien se coronó en par de categorías y sigue posicionado como una sólida promesa del físico culturismo lagunero.

ABSOLUTOS

Carlos Daniel Flores, del gym Arsenal, de Torreón, se coronó campeón absoluto varonil, luego de vencer en la categoría Clasificados mayores a 90 kilos de peso, y se midió en la gran final al resto de los campeones de Clasificados: Luis Jorge Huerta (hasta 70 kilos de peso), el lerdense Pedro Fernández (hasta 75 kilos), Julián Velázquez (hasta 80 kilos), Samir Castañón (hasta 85 kilos) y Andrei Silva (hasta 90 kilos). Fue una dura batalla sobre el escenario, con los ejemplares atletas realizando las poses reglamentarias del físico culturismo, hasta que Flores se proclamó campeón absoluto.

En las categorías femeniles, Karla Mariana Hernández tuvo una tarde soñada, pues se quedó con al corona de la categoría Bikini Clasificadas y se impuso en la gran final a Lilia Hernández para eregirse como campeona absoluta femenil. Por su parte, María Guadalupe Díaz, del gym Tesla, se coronó campeona absoluta de wellness femenil, mientras que Alfredo Navarro fue coronado como campeón absoluto de la modalidad Men´s Physique y el sampetrino Josimar Galván fue el campeón absoluto de Classic Physique.


               
               


               

               
               

               
               
               
