Carlos Cuevas le sugiere a Pati Chapoy que se retire; ¿por hay enemistad?'

Carlos Cuevas no dejó pasar la oportunidad de bromear —con tono sarcástico— sobre la edad de Pati Chapoy, luego de que sugiriera que las personas mayores de 70 años ya no deberían seguir trabajando.

El comentario surgió en el contexto del homenaje a Marco Antonio Muñiz, con motivo de sus 70 años de trayectoria, celebrado en el Auditorio Nacional, donde Cuevas fue uno de los artistas invitados. A su llegada, expresó su admiración por el “Lujo de México” y dijo sentirse honrado de participar en el evento.

Sin embargo, el cantante también fue cuestionado por la presencia de Pati Chapoy en el mismo lugar, lo que revivió las diferencias que mantiene con la conductora de Ventaneando desde hace varios años.

Molesto, Cuevas aseguró que no es él quien debería evitar un encuentro con la periodista, sino ella:

“No la topo. Si me la encuentro, es lo mismo. Que me evite ella, que es quien me tiene que dar la cara por todo lo malo que hizo. Yo no tengo que evitar a nadie porque no he hecho nada malo”, sentenció.

Afirmó que no le interesa saludarla y que lo que menos le preocupa es su presencia:

“No sé ni me importa. Yo voy a decir ‘buenas noches’ a quien esté, como siempre. Le hizo mucho daño no nada más a mí, sino también a mi familia, a mis hijos y a mi esposa”.

Finalmente, lanzó una indirecta burlona sobre la edad de Chapoy, asegurando entre risas:

“Yo creo que cuando tienes más de 70 años, ya tienes que retirarte. Si tienes 80, más todavía…”, dando a entender que Chapoy aparenta más edad de la que tiene en realidad.