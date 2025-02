Carlos Acevedo rompe el silencio sobre la crisis en Santos Laguna

Carlos Acevedo salió a dar unas palabras sobre los problemas que ha tenido el club.

El estandarte de los Guerreros, Carlos Acevedo, salió a dar unas palabras con respecto a la crisis que Santos Laguna vive en el banquillo y los resultados, el Clausura 2025 está a punto de llegar a la mitad de la fase regular y los verdiblancos solamente suman un punto de 21 posibles.

En conferencia de prensa, el guardameta nacido en Torreón primeramente recalcó que el club es consciente de la situación que tienen que revertir para escalar en la tabla general, haciendo hincapié que con el gran número de derrotas existe una "vergüenza deportiva" en los jugadores.

"Me duele no poder salir a la calle a gusto, como jugadores profesionales cuando se pierde hay una vergüenza deportiva hacia la sociedad, y en este caso, en La Laguna por supuesto que duele y no se disfruta el día con día como debería disfrutarse".

El arquero de 28 años dejó claro que tiene los pies en la tierra y visualiza solamente su presente con Santos Laguna, asegurando que le encantaría estar en los primeros lugares con la institución verdiblanca y no le da vueltas a la pregunta "¿Y si estuviera en otro lugar?"

"Me encantaría estar peleando los primeros puestos con Santos , pero sería muy tonto de mi parte el visualizar... 'si yo estuviera en este lado', no, yo creo que esas son excusas, al final de cuentas estoy donde estoy y es en una institución increíble para mí (...) mi cabeza está en revertir la situación, en poder verlos felices a ustedes también".

Un punto de 21 posibles es una situación difícil para cualquier equipo, no obstante, los Guerreros continúan sumidos en el último lugar de la tabla general desde el pasado Apertura 2024, torneo donde cosecharon 2 victorias, 4 empates y 11 derrotas, el portero señaló que dichos números son de "pesadilla".