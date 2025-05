Carlos Acevedo cambia su foto de perfil en Instagram y genera especulaciones

A semanas de que se agotaran las pocas posibilidades que tenía el Santos Laguna por figurar en un lugar más alto en la tabla del Clausura 2025, el equipo se ve suspendido en un limbo de futuros inciertos; al momento se encuentran 'huérfanos' de entrenador, tras la salida de Fernando Ortiz, los supuestos rumores de la venta del equipo y, por si no fuera suficiente, se especula sobre el adiós de algunos de sus jugadores más valiosos.

Uno de estos jugadores es el portero lagunero Carlos Acevedo, quien milita en el equipo desde agosto de 2016 y que, gracias a su desempeño y dedicación al Santos Laguna, s e ha ganado el corazón de muchas personas, tanto propias como ajenas al deporte del balompié .

Y es que tras los fracasos que ha vivido Santos desde el año pasado, teniendo como resultado dos desastrosos torneos, bastante se ha hablado sobre la posible salida de Carlos Acevedo del equipo para buscar un futuro mejor en alguna otra cuadrilla deportiva.

Aunque al momento no hay nada confirmado por parte de Santos Laguna, ni mucho menos del mismo Carlos Acevedo , los rumores continúan sonando fuertes y, por si no fuera suficiente, en días recientes el mismo portero se encargó de 'alimentar' más estos.

Hace un par de días Carlos Acevedo cambió su foto de perfil de Instagram, sustituyendo aquella donde se le veía lucir el uniforme del Santos Laguna por otra donde lleva el jersey de la Selección Mexicana.

Carlos Acevedo (INSTAGRAM)

Dicho detalle ha hecho creer a varios que, probablemente, sea una pequeña señal de lo que viene y que, tal vez, Acevedo poco a poco irá desligándose del Santos Laguna hasta hacer oficial su salida del equipo.

En tanto, varios usuarios en redes sociales lamentaron este hecho por el temor a que 'Tex Tex' abandone al equipo lagunero.