Carlo Ancelotti: 'Se juega mucho y mal, FIFA y UEFA deben revisar los calendarios'

El técnico de Brasil critica la sobrecarga de partidos, advierte sobre lesiones y defiende la reducción de equipos en las ligas

EFE

El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, comentó este viernes que el calendario en el mundo del fútbol está muy cargado, que "se juega mucho y mal" y que tanto FIFA como UEFA deberían revisar la situación.

"Sí, se juega demasiado y mal, el fútbol es más analítico, intenso, rápido, pero la FIFA y la UEFA deben revisar los calendarios, hay demasiados partidos, no todos de calidad, y demasiadas lesiones", declaró en una entrevista con Il Giornale.

"Me parece una buena solución reducir de 20 a 18 equipos en ligas, se evitarían enfrentamientos de baja calidad y así los gastos también serían más lógicos. Pero debe haber acuerdo entre las partes y hasta ahora esto no ha sucedido", explicó el extécnico del Real Madrid.

"Jugadores y entrenadores somos los mejor pagados, quizá por eso no nos quieren en la mesa para hablar de este tema", añadió.

'Carletto' no ve cercana todavía su jubilación: "Tengo tres opciones: quedarme aquí, encontrar algo interesante o dejarlo".


El croata Luka Modric, su baluarte en el Real Madrid, jugará en el Milan, equipo en el que fue jugador y entrenador: "He hablado con él, hará disfrutar a los aficionados, dejará huella en la Serie A, está contento con la decisión, sabe que puede ir al Mundial. Es un profesional absoluto, el año pasado no se perdió ni un entrenamiento".


Comentó también la polémica con su compatriota Gianluigi Donnarumma, el PSG y el español Luis Enrique Martínez.


"Una decisión firme del club y del entrenador. El fútbol no prevé la franqueza, pero Luis Enrique ha sido franco, tiene una idea diferente del portero -que ha cambiado también por las nuevas normas- por lo que se necesita a alguien que sepa desenvolverse con los pies. Yo tengo una idea diferente", apuntó.


Y habló también de la situación de Italia, con Gennaro Gattuso, al que entrenó en el Milan, como nuevo seleccionador.




"Nunca imaginé que 'Rino' pudiera convertirse en el entrenador de la selección nacional. Pero tiene carácter, tiene personalidad y espero encontrarlo en el Mundial. Lo que no me esperaba más bien fueron las dificultades que encontró (el exseleccionador Luciano) Spalletti", señaló.




"La de Italia es una crisis generacional, no tenemos grandes delanteros como (Christian) Vieri, (Francesco) Totti, (Alessandro) Del Piero o (Filippo) Inzaghi. Estamos bien en defensa y en el centro del campo, pero por lo demás nos cuesta producir verdaderos talentos", asestó, sobre la ausencia de Italia en los dos últimos Mundiales.


Además, habló de la novedad en el reglamento que permitirá a los árbitros explicar sus decisiones en el propio estadio, en tiempo real: "Creo que esta última novedad no es necesaria, no sé si es útil para el juego". 


               
               


               

               
               

               
               
               
Carlo Ancelotti

               


