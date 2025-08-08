Gómez Palacio y Lerdo DIF Gómez Palacio Gómez Palacio Lerdo Ayuntamiento de Gómez Palacio Ayuntamiento Ciudad Lerdo

Cáritas Gómez Palacio

Cáritas Gómez Palacio prepara Bazar con Causa para este regreso a clases

Se realizará durante este mes

Cáritas Gómez Palacio (ARCHIVO)

Cáritas Gómez Palacio (ARCHIVO)

GUADALUPE MIRANDA.-

Para este regreso a clases, Cáritas Gómez Palacio prepara un bazar con una doble intención, ayudar a las familias con este gasto que representa un nuevo Ciclo Escolar, y también seguir ayudando a las personas que acuden por los diferentes servicios que se prestan.

Se llama “Bazar con Causa” y se llevará a cabo el próximo 22 de agosto, por lo que se invita a las familias que, antes de realizar sus gastos más fuertes, acudir a esta actividad, en donde encontrarán lo necesario para regresar a clases.

De acuerdo con la invitación que se lanzó recientemente, en este bazar podrán encontrar mochilas, libretas, plumas, colores, y diversos artículos que son de utilidad para los estudiantes, a precios “muy accesibles”.

El bazar se habrá de montar en las instalaciones de Cáritas, ubicadas en avenida Morelos 905 sur en la colonia Centro de Gómez Palacio, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

“Cada donativo que realizas nos ayuda a seguir brindando apoyo a quienes más lo necesitan. Tu voluntad y tu corazón sostienen nuestra misión de dignificar con amor y esperanza”, reza la invitación.


Además, se detalla que con lo recaudado con esta actividad se habrá de seguir apoyando a las personas que más lo requieren, entre ellas, aquellas que viven en situación de calle, pero que en este lugar encuentran un espacio donde tener comida caliente.


Recordar que fue en el mes de julio que se celebraron los primeros dos años del desayunador desayunador “Amor en Cada Plato”, que en promedio atienden entre 50 a 70 personas. El servicio se ofrece de lunes a viernes de 9:00 a 11:00 horas, en las instalaciones de Cáritas.


Fue con una misa de acción de gracias y degustando un platillo especial, como celebraron esos dos años de ayuda, a la que se sumaron voluntarios, miembros del consejo así como bienhechores.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Cáritas Gómez Palacio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Cáritas Gómez Palacio (ARCHIVO)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404983

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx