Cáritas Gómez Palacio prepara Bazar con Causa para este regreso a clases

Para este regreso a clases, Cáritas Gómez Palacio prepara un bazar con una doble intención, ayudar a las familias con este gasto que representa un nuevo Ciclo Escolar, y también seguir ayudando a las personas que acuden por los diferentes servicios que se prestan.

Se llama “Bazar con Causa” y se llevará a cabo el próximo 22 de agosto, por lo que se invita a las familias que, antes de realizar sus gastos más fuertes, acudir a esta actividad, en donde encontrarán lo necesario para regresar a clases.

De acuerdo con la invitación que se lanzó recientemente, en este bazar podrán encontrar mochilas, libretas, plumas, colores, y diversos artículos que son de utilidad para los estudiantes, a precios “muy accesibles”.

El bazar se habrá de montar en las instalaciones de Cáritas, ubicadas en avenida Morelos 905 sur en la colonia Centro de Gómez Palacio, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

“Cada donativo que realizas nos ayuda a seguir brindando apoyo a quienes más lo necesitan. Tu voluntad y tu corazón sostienen nuestra misión de dignificar con amor y esperanza”, reza la invitación.

Además, se detalla que con lo recaudado con esta actividad se habrá de seguir apoyando a las personas que más lo requieren, entre ellas, aquellas que viven en situación de calle, pero que en este lugar encuentran un espacio donde tener comida caliente.

Recordar que fue en el mes de julio que se celebraron los primeros dos años del desayunador desayunador “Amor en Cada Plato”, que en promedio atienden entre 50 a 70 personas. El servicio se ofrece de lunes a viernes de 9:00 a 11:00 horas, en las instalaciones de Cáritas.

Fue con una misa de acción de gracias y degustando un platillo especial, como celebraron esos dos años de ayuda, a la que se sumaron voluntarios, miembros del consejo así como bienhechores.