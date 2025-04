Cuando usted era niño o entraba a la adolescencia, con seguridad comía, hacía la tarea de la escuela y, pasadas las 16:00 horas, prendía el televisor. En especial sintonizaba Canal 5.

La felicidad lo embargaba porque iniciaba un maratón de caricaturas que terminaba aproximadamente a las 8:00 de la noche.

Así usted escuchaba: "Thunder, Thunder, Thundercats... Ohhh", "Ya tengo el poder", "Secretos fabulosos me fueron revelados el día que sostuve en alto mi espada y dije 'Por el poder de Grayskull'", "¡Mazinger Listo!", "Ay, cómo odio a los Pitufos, los exterminaré a todos así sea lo último que haga", "¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Acaso vas a declararme tu amor... pequeña pecosa?".

Estas frases pertenecen a unas de las tantas series animadas que destacaron en México en los ochenta tales como los Thundercats, He-Man y She-Ra, Los Pitufos, La Pantera Rosa, Tortugas Ninja, Los Cazafantasmas, Halcones Galácticos, GI Joe, Don Gato y su pandilla, Transformers, Mi pequeño Pony, El Conde Pátula o Candy Candy. Spider-Man y Spider Woman también evocan buenos recuerdos.

Cabe destacar que algunas de esas producciones se estrenaron en Estados Unidos en décadas pasadas; sin embargo, en Tierra Azteca "pegaron" hasta los ochenta. Aquí le presentamos detalles de algunas de ellas, porque para hablar de todas se necesitaría toda una sección completa.

De lunes a viernes, por la tarde, el Príncipe Adam alzaba su espada y decía: "Por el poder de Grayskull... ¡Ya tengo el poder!", para transformarse en el poderoso He-Man, quien junto a los Amos del Universo defendían al Castillo Grayskull del villano Skeletor, que siempre quería conocer los secretos del mágico lugar. En el castillo ubicado en la tierra Eternia habitaba Sorceress, hechicera de gran poder psíquico, quien alertaba a He-man cada vez que a Skeletor se le ocurría algún plan maligno.

"Secretos fabulosos me fueron revelados el día que sostuve en alto mi espada y dije 'Por el poder de Grayskull yo soy She-Ra'". Esas eran las palabras con las que la Princesa Adora, se convertía en She-ra, la hermana gemela de He-Man.

Debido al éxito de He-Man, los estudios Filmation decidieron crear la contraparte femenina de este héroe y así "nació" ella, con un total de 96 capítulos. La historia cuenta que Hordak (Maestro de Skeletor) secuestró a la princesa recién nacida y se la llevó a Etheria, un mundo paralelo a Eternia.

Ahí la crió hasta que se dio cuenta de que trabajaba para las fuerzas del mal; fue entonces cuando la rubia cambió de bando y descubrió su identidad para convertirse en la mujer más poderosa del universo. Cada capítulo luchaba contra Hordak al lado de sus amigos rebeldes Bow, Cow, Glimmer, Ángela y Frosta.

Fue en la década de los 80, cuando Los Pitufos llamaron la atención de los mexicanos. Papá Pitufo siempre estaba al cuidado de sus amigos. El malvado Gargamel y su gato Azrael buscan a toda costa atrapar a estos pequeños, ya que son el ingrediente que les faltaba para trasmutar metales y así fabricar oro; además, querían comer sopa de Pitufos.

El mítico robot, Mazinger Z, llegó a la pantalla chica en la década de la que hoy hablamos. En México consiguió una gran popularidad que aún prevalece.

Con sus conocidos rayos de calor, Mazinger Z era piloteado por Koji Kabuto, un joven que quedó huérfano debido a que sus padres fallecieron en un experimento. El barón hermafrodita Ashura y el Doctor Diablo creaban monstruosas máquinas para tratar de eliminar a Mazinger Z, quien no estaba solo, pues lo ayudaban Afrodita o Boss.

La famosa rubia de cabello esponjado y con colitas ha cautivado a gran parte del público femenino. Nos referimos a Candy Candy. Ella fue abandonada junto a una bebé que fue bautizada como Annie en una casa hogar que dirigía la señorita Pony y la hermana María. Luego de vivir en el orfanato y criarse al lado de Annie, se separaron.

Fue muy difícil para Candy, y aún más cuando Annie le hizo saber que ya no la buscara, debido a que se la llevó una familia de clase alta que deseaba que no se supiera que era adoptada. Muy triste corrió a una colina y se encontró con un niño que le dijo: "¿Qué pasa?, ¿Por qué me miras así?, ¿acaso vas a declararme tu amor... pequeña pecosa?". Ella lo llamó su Príncipe de la Colina y con el paso de los años se convirtió en su gran amor, Terry. Esta serie constó de 115 capítulos.

Los Thundercats tuvieron que dejar Thundera, su hogar, debido a una gran destrucción. Llegaron hasta el Tercer Planeta en donde Mumm-Ra y los Mutantes trataban de capturarlos para fomentar el mal en todos los rincones de ese planeta.

Los Felinos Cósmicos son otros personajes que con el paso de los años han dejado huella. Todavía es común ver a alguien que porte el símbolo felino en una playera, generalmente de color negro; incluso su historia continuó a través de los cómics. Los gatos guerreros eran León-O, Tigro, Panthro, Felina, Felino, Cheetara, Jaga y Snarf. En las últimas temporadas se agregaron Bengalí, Pumara, Linzo y Snarfer.

G.I. Joe era el nombre clave para misiones especiales del gobierno norteamericano que buscaban defender a toda costa la libertad y la justicia frente a Cobra, una organización terrorista que en la serie animada quería conquistar al mundo entero.

Cada personaje era único en lo que se refiere a su personalidad, ya que portaban uniformes individuales que definían su sello, habilidades y su sobrenombre, tal es el caso de Bazooka, Duke, Snake Eyes, Scarlett, Snow Job y Steeler, entre otros. Se hicieron 100 episodios y en 2009 se estrenará una película de G.I. Joe con las actuaciones de Sienna Miller y Dennis Quaid.

El Conde Pátula se estrenó en la TV en 1988. Es una parodia de la historia del conde Drácula. Situado en Transilvania (una región en Rumania), el Conde Pátula vive en un castillo tenebroso conocido como el Castillo Pátula, junto a su mayordomo, Igor, y su gran niñera "Nana", quien siempre portaba un cabestrillo para el brazo derecho.