Cardenal Matteo Zuppi lee nombres de los más de 12 mil niños palestinos asesinados en Gaza
El cardenal italiano Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal italiana, leyó este viernes durante un acto que duró casi una hora los nombres de los más de 12,000 niños israelíes y palestinos asesinados hasta el 15 de julio para concienciar sobre el dolor y la injusticia de estas muertes.
"Hind, de 4 años; Kfir, de unos meses; Jumaa, de 7 años; Nur, de 1 año; Ibrahim, de 12 años; Jamal, de 6 años y Mohammed, de 2 años....", comenzó el también arzobispo de Bolonia (centro) frente a la iglesia de Casaglia, en la localidad de Monte Sole, escenario de una de las masacres de civiles más brutales de la Segunda Guerra Mundial, donde en 1944 los nazis asesinaron a 770 civiles, 216 de ellos niños.
"Cada nombre de un niño asesinado es una súplica a Dios, pero también a la humanidad, para que nos dejemos tocar por la injusticia", dijo Zuppi.
Y agregó: "Y luego, porque no son números, son personas, continuarán resonando durante muchas horas, convirtiéndose en una oración insistente por un fin y para que se elija el camino del alto el fuego y la paz. Esperamos que esto conduzca a respuestas apropiadas. El sufrimiento de los niños debe sentirse profundamente".
El cardenal comenzó con los niños asesinados por Hamás el 7 de octubre, y luego con todos los demás y agregó: "esperamos que esto inspire a todos a elegir otros caminos y no poner en peligro la vida de inocentes":
"Las víctimas israelíes suman 16, identificadas gracias a un documento proporcionado por el gobierno, con fotos e historias. Las víctimas palestinas suman aproximadamente 12,000, incluidas en una lista con edades, nombres en árabe y transliterados. Esta fue proporcionada por el Ministerio de Salud de Gaza y publicada por el Washington Post en orden de edad", explicaron durante el acto.