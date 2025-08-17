Capturan víbora de gran tamaño en vivienda de Torreón

La presencia de una víbora de gran tamaño en el interior de una vivienda movilizó la mañana del domingo a elementos del Cuerpo de Bomberos de Torreón.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:02 horas en la calle Dermatólogo número 160 de la colonia Profesionistas, donde el propietario, identificado como César, descubrió al reptil y solicitó de inmediato la intervención de las autoridades.

Al sitio acudieron bomberos de la Estación Sur a bordo de la máquina de ataque rápido 09, quienes, tras ubicar al animal, procedieron a su captura con equipo especializado, sin que se registraran personas lesionadas ni daños en el domicilio. La víbora fue posteriormente liberada en una zona despoblada para evitar riesgos a la comunidad.

El hecho se suma a una serie de reportes similares que se han registrado en distintos sectores de la ciudad durante los últimos dos meses. De acuerdo con estadísticas del propio cuerpo de rescate, el 24 de julio se atendieron cinco incidentes de este tipo en viviendas particulares, todos ellos relacionados con la temporada de lluvias.

El 1 de agosto, en un solo día, se reportaron tres avistamientos de serpientes en colonias como Cerro de la Cruz y Las Flores, además de un caso en la colonia Las Etnias, donde otra familia alertó sobre la presencia de un reptil en su patio.

En esa misma primera semana de agosto, bomberos confirmaron la captura de una víbora de menor tamaño, sumando al menos cuatro intervenciones en pocos días.

Las autoridades señalan que la proliferación de estos ejemplares en zonas habitacionales se debe principalmente a las condiciones climáticas actuales, que favorecen su desplazamiento.

Los bomberos han reiterado a la ciudadanía que, en caso de detectar fauna silvestre dentro de sus viviendas, se debe evitar la manipulación directa y dar aviso inmediato a la corporación, la cual cuenta con personal y equipo capacitado para realizar rescates de manera segura, tanto para los habitantes como para los animales.