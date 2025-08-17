Policiaca Accidentes Viales Detenidos Policiaca Saltillo Ramos Arizpe

Rescate Animal

Capturan víbora de gran tamaño en vivienda de Torreón

Capturan víbora de gran tamaño en vivienda de Torreón

Capturan víbora de gran tamaño en vivienda de Torreón

EL SIGLO DE TORREÓN

La presencia de una víbora de gran tamaño en el interior de una vivienda movilizó la mañana del domingo a elementos del Cuerpo de Bomberos de Torreón.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:02 horas en la calle Dermatólogo número 160 de la colonia Profesionistas, donde el propietario, identificado como César, descubrió al reptil y solicitó de inmediato la intervención de las autoridades.

Al sitio acudieron bomberos de la Estación Sur a bordo de la máquina de ataque rápido 09, quienes, tras ubicar al animal, procedieron a su captura con equipo especializado, sin que se registraran personas lesionadas ni daños en el domicilio. La víbora fue posteriormente liberada en una zona despoblada para evitar riesgos a la comunidad.

El hecho se suma a una serie de reportes similares que se han registrado en distintos sectores de la ciudad durante los últimos dos meses. De acuerdo con estadísticas del propio cuerpo de rescate, el 24 de julio se atendieron cinco incidentes de este tipo en viviendas particulares, todos ellos relacionados con la temporada de lluvias.

El 1 de agosto, en un solo día, se reportaron tres avistamientos de serpientes en colonias como Cerro de la Cruz y Las Flores, además de un caso en la colonia Las Etnias, donde otra familia alertó sobre la presencia de un reptil en su patio.


En esa misma primera semana de agosto, bomberos confirmaron la captura de una víbora de menor tamaño, sumando al menos cuatro intervenciones en pocos días.


Las autoridades señalan que la proliferación de estos ejemplares en zonas habitacionales se debe principalmente a las condiciones climáticas actuales, que favorecen su desplazamiento.


Los bomberos han reiterado a la ciudadanía que, en caso de detectar fauna silvestre dentro de sus viviendas, se debe evitar la manipulación directa y dar aviso inmediato a la corporación, la cual cuenta con personal y equipo capacitado para realizar rescates de manera segura, tanto para los habitantes como para los animales.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Víbora Torreón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Capturan víbora de gran tamaño en vivienda de Torreón


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407179

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx