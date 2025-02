A la par de los operativos de revisión del transporte público de Torreón, se alista una capacitación integral a los choferes en términos de las normas generales para la circulación, la forma en que se presta el servicio y el buen trato a los usuarios, entre otros aspectos. Esta acción será coordinada por la Dirección de Transporte Público Municipal y se trabajará en conjunto con la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana.

"Esta capacitación es muy integral, desde cómo dar el servicio, la atención y bueno pues también debe haber una capacitación de manejo, seremos muy estrictos en ese sentido , no queremos afectar a ningún concesionario, no queremos que el concesionario se vea amenazado, lo que queremos es que trabajemos de la mano pero que sí demos un servicio de calidad”, dijo el secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem Guerrero.

Durante los operativos de inspección, se enfocan principalmente en la observación de la frecuencia de las rutas, que las unidades estén limpias y en buen estado, así como supervisiones de seguridad al usuario con la revisión de documentos de identificación y póliza de seguro vigente . El secretario comentó que en estas revisiones, también se incluye a la Dirección de Medio Ambiente puesto que los autobuses tienen que ser sujetos a la verificación vehicular para conocer las condiciones en las que se encuentran en materia ambiental.

Por otro lado, Ganem Guerrero indicó que el ayuntamiento continúa con el proceso de cancelación de algunas concesiones del servicio público transporte que se anunciaron en 2024 pero que por cuestiones jurídicas no puede brindar mayor información. El año pasado se habló de 135 concesiones debido a que Porque las unidades no cumplían con el año modelo, habían fallado en pagos fiscales, no cubrieron por completo la ruta o no estaban brindando el servicio.

Capacitarán a choferes de Transporte Público de Torreón