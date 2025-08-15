Torreón REGRESO A CLASES Vialidad y Movilidad Urbana Violencia de género VIALIDAD Educación

Capacitan a motociclistas con discapacidad auditiva

Capacitan en conducción defensiva a motociclistas con discapacidad auditiva.

Capacitan en conducción defensiva a motociclistas con discapacidad auditiva.

FABIOLA P. CANEDO

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y promover la inclusión, la Dirección General de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón, impartió una capacitación especializada en conducción defensiva y preventiva dirigida a motociclistas con discapacidad auditiva.

La iniciativa, gratuita y adaptada con interpretación en Lengua de Señas Mexicana, busca brindar herramientas técnicas y prácticas que permitan a este sector enfrentar los retos de movilidad con mayor preparación y confianza.

La iniciativa permitió que este sector de la población, que enfrenta retos adicionales en materia de movilidad, accediera a esta formación especializada, que contribuye a su protección y a la de los demás usuarios de la vía.

Durante la capacitación se abordaron temas como: identificación y anticipación de riesgos, técnicas de manejo defensivo, revisión preventiva de la motocicleta, uso correcto del equipo de protección personal y cumplimiento de la normativa vigente.

Además, se llevaron a cabo prácticas que fortalecieron la capacidad de reacción de los asistentes ante situaciones imprevistas.


El director señaló que esta acción forma parte de los esfuerzos permanentes de la administración municipal por generar espacios inclusivos, en esta ocasión, de capacitación vial.


"Queremos que quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte o herramienta de trabajo, cuenten con la preparación adecuada para prevenir incidentes, proteger su integridad y fomentar una movilidad segura y respetuosa. Este curso está pensado para que las personas con discapacidad auditiva tengan acceso a la misma calidad de formación y a la información que cualquier otro conductor recibe", dijo Luis Alberto Morales Cortés, director de Vialidad y Movilidad Urbana.


En este sentido, destacó además que un 30 por ciento del personal de Tránsito y Vialidad recibió capacitación en Lengua de Señas Mexicana durante la anterior Administración, y actualmente se trabaja para alcanzar el 100 por ciento.


Agregó que este aprendizaje se hará extensivo al área de peritos del Centro de Justicia Municipal, a fin de que puedan interactuar y brindar atención oportuna cuando un motociclista con discapacidad auditiva se vea involucrado en un percance o requiera asistencia en la vía pública.


El funcionario reiteró el compromiso de la administración con el desarrollo de programas inclusivos que fomenten la prevención, la educación vial y la igualdad de oportunidades, así como de promover una movilidad más ordenada y segura para toda la ciudadanía.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: 

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Capacitan en conducción defensiva a motociclistas con discapacidad auditiva.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406593

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx