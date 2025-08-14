Capacitan a motociclistas con discapacidad auditiva en conducción defensiva

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y promover la inclusión, la Dirección General de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón impartió una capacitación especializada en conducción defensiva y preventiva dirigida a motociclistas con discapacidad auditiva. La iniciativa, gratuita y adaptada con interpretación en Lengua de Señas Mexicana, busca brindar herramientas técnicas y prácticas que permitan a este sector enfrentar los retos de movilidad con mayor preparación y confianza.

La iniciativa permitió que este sector de la población que enfrenta retos adicionales en materia de movilidad, accediera a esta formación especializada que contribuye a su protección y a la de los demás usuarios de la vía.

Durante la capacitación se abordaron temas como identificación y anticipación de riesgos, técnicas de manejo defensivo, revisión preventiva de la motocicleta, uso correcto del equipo de protección personal y cumplimiento de la normativa vigente.

Además, se llevaron a cabo prácticas que fortalecieron la capacidad de reacción de los asistentes ante situaciones imprevistas.

El director señaló que esta acción forma parte de los esfuerzos permanentes de la administración municipal por generar espacios inclusivos, en esta ocasión, de capacitación vial.

“Queremos que quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte o herramienta de trabajo, cuenten con la preparación adecuada para prevenir incidentes, proteger su integridad y fomentar una movilidad segura y respetuosa. Este curso está pensado para que las personas con discapacidad auditiva tengan acceso a la misma calidad de formación y a la información que cualquier otro conductor recibe”, dijo Luis Alberto Morales Cortés, director de Vialidad y Movilidad Urbana.

En este sentido, destacó además que un 30 por ciento del personal de Tránsito y Vialidad recibió capacitación en Lengua de Señas Mexicana durante la anterior Administración, y actualmente se trabaja para alcanzar el 100 por ciento.

Agregó que este aprendizaje se hará extensivo al área de peritos del Centro de Justicia Municipal, a fin de que puedan interactuar y brindar atención oportuna cuando un motociclista con discapacidad auditiva se vea involucrado en un percance o requiera asistencia en la vía pública.

El funcionario reiteró el compromiso de la administración con el desarrollo de programas inclusivos que fomenten la prevención, la educación vial y la igualdad de oportunidades, así como de promover una movilidad más ordenada y segura para toda la ciudadanía.