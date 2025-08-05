Torreón Torreón SEGURIDAD Iglesia católica Pemex DIF Torreón

Tránsito y Vialidad

Capacitan a agentes viales de Torreón en técnica urbana con motocicleta

Capacitan a agentes viales de Torreón en técnica urbana con motocicleta

Capacitan a agentes viales de Torreón en técnica urbana con motocicleta

MARÍA ELENA HOLGUÍN

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad formaron parte de una jornada de capacitación especializada en Técnica Urbana, con la finalidad de perfeccionar sus habilidades motrices y tácticas en el uso de motocicletas durante situaciones operativas reales.

Esta actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de esta ciudad, y estuvo a cargo de instructores certificados de Confederados Subdelegación Monclova, Coahuila.

El director de Vialidad y Movilidad Urbana, Luis Morales Cortés informó que en la capacitación participaron unos 30 elementos viales, y destacó que es forma parte del programa de profesionalización continua del personal operativo de la dirección de Tránsito y Vialidad.

“Estamos enfocados en brindar a nuestros agentes las herramientas necesarias para responder con mayor destreza, seguridad y control en la vía pública. Esta formación eleva el nivel de servicio a la ciudadanía y fortalece la cultura vial en nuestra ciudad”, dijo el funcionario.

Durante la jornada se trabajó en el control total de la motocicleta en espacios reducidos, coordinación avanzada entre cuerpo, mirada y máquina, fluidez técnica bajo presión o instrucciones cambiantes, así como en el fortalecimiento del control emocional y técnico de los agentes; también se abordaron técnicas de frenado y respuestas ante escenarios de riesgo.


La capacitación fue impartida por el comandante Luis Eduardo Martínez y el primer oficial Eduardo E. Galaviz Villarreal, acompañados por el comandante Jesús Ordaz Ordaz, de la Delegación Torreón.


Los participantes realizaron prácticas dinámicas orientadas al dominio vehicular en condiciones de tránsito urbano, bajo supervisión directa de los instructores.


Con este tipo de acciones, la Administración Municipal del alcalde Román Alberto Cepeda González busca garantizar un desempeño operativo de los elementos de Tránsito más eficaz y seguro, que permita una mejor atención en las labores de patrullaje, auxilio vial y control del tráfico vehicular.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Tránsito y Vialidad

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Capacitan a agentes viales de Torreón en técnica urbana con motocicleta


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2403937

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx