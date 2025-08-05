Capacitan a agentes viales de Torreón en técnica urbana con motocicleta

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad formaron parte de una jornada de capacitación especializada en Técnica Urbana, con la finalidad de perfeccionar sus habilidades motrices y tácticas en el uso de motocicletas durante situaciones operativas reales.

Esta actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de esta ciudad, y estuvo a cargo de instructores certificados de Confederados Subdelegación Monclova, Coahuila.

El director de Vialidad y Movilidad Urbana, Luis Morales Cortés informó que en la capacitación participaron unos 30 elementos viales, y destacó que es forma parte del programa de profesionalización continua del personal operativo de la dirección de Tránsito y Vialidad.

“Estamos enfocados en brindar a nuestros agentes las herramientas necesarias para responder con mayor destreza, seguridad y control en la vía pública. Esta formación eleva el nivel de servicio a la ciudadanía y fortalece la cultura vial en nuestra ciudad”, dijo el funcionario.

Durante la jornada se trabajó en el control total de la motocicleta en espacios reducidos, coordinación avanzada entre cuerpo, mirada y máquina, fluidez técnica bajo presión o instrucciones cambiantes, así como en el fortalecimiento del control emocional y técnico de los agentes; también se abordaron técnicas de frenado y respuestas ante escenarios de riesgo.

La capacitación fue impartida por el comandante Luis Eduardo Martínez y el primer oficial Eduardo E. Galaviz Villarreal, acompañados por el comandante Jesús Ordaz Ordaz, de la Delegación Torreón.

Los participantes realizaron prácticas dinámicas orientadas al dominio vehicular en condiciones de tránsito urbano, bajo supervisión directa de los instructores.

Con este tipo de acciones, la Administración Municipal del alcalde Román Alberto Cepeda González busca garantizar un desempeño operativo de los elementos de Tránsito más eficaz y seguro, que permita una mejor atención en las labores de patrullaje, auxilio vial y control del tráfico vehicular.