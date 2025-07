'Canelo' Álvarez revela que tuvo depresión tras perder contra Floyd Mayweather

La historia de Saúl Álvarez ha estado llena de éxitos, polémica y también de momentos desafortunados, como lo fue su dolorosa derrota frente Floyd Mayweather que lo llevó a sumergirse en una depresión, de la cual salió tras proponerse ser el mejor boxeador del mundo.

En una entrevista con Miguel Layún en su podcast "We Are Brave", el pugilista mexicano habló de lo que vivió tras su descalabro ante el boxeador estadounidense en 2013.

"Canelo" Álvarez se deprimió tras perder contra Floyd Mayweather

Esta experiencia lo hizo reflexionar y a la postre ponerse el objetivo de ser uno de los mejores dentro del ring.

"Cuando perdí con Floyd Mayweather, tenía 23 años, obviamente no estaba listo para esa pelea y yo sentí que sí. Yo creo que me pegó una depresión, pero no tenía a alguien con esa educación de decirme que había psicólogos".

"Me deprimí y como pude empecé a pensar y algo me enseñó, dije: ‘voy a ser el mejor del mundo’, no creo que esto me vaya a parar, me ganó el mejor del mundo, uno de los mejores en la historia del boxeo", recordó el nacido en Guadalajara.

"El miedo te controla", señala el pugilista mexicano

Además de proponerse ser el mejor del mundo en el mundo del boxeo, "Canelo" aseguró que le fue perdiendo el miedo al fracaso para seguir creciendo como boxeador.

"El miedo te controla, si te pones a observar, a la gente la controla el miedo y les impide hacer cosas, por eso mucha gente está donde está, la palabra fracaso es lo peor, yo fracasé con Floyd Mayweather, fracasé con (Dmitry) Bivol, pero intenté cosas chingonas y sigo siendo uno de los mejores en la historia, no pasa nada".