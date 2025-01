Candela Figueroa busca el éxito junto a las Algodoneras

Continúa la actividad de pretemporada para las Algodoneras del Unión Laguna, quienes están por iniciar su etapa de juegos amistosos de preparación, rumbo a que se cante la voz de “Playball” en la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Softbol (LMS).

Las muchachas dirigidas por Alfredo Lerma, sostuvieron ayer una nueva práctica matutina en el Estadio de la Revolución, donde se respira un ambiente de camaradería y ánimo, ante el buen número de jugadoras que viven su primera experiencia como profesionales del deporte de la pelota blanda. En la práctica matutina, repasaron acciones de juego, como toques de bola y rotaciones de la defensiva en infield y outfield, además de las tradicionales prácticas de bateo y fildeo, sesiones de bullpen y el stretch para iniciar y culminar la sesión; por la tarde se trasladaron a un gimnasio de la ciudad y hoy volverán a realizar una rutina similar, para este jueves 16 de enero, por la tarde, recibir a las Sultanes de Monterrey en doble juego de preparación. SABOR

SUDAMERICANO

Al cumplir su cuarta jornada de prácticas en el nonagenario inmueble de la avenida Juárez, la receptora argentina, Candela Figueroa, compartió su sentir por estar en una nueva aventura dentro de su carrera profesional, al vestir el uniforme Guinda del Unión Laguna: “Estoy muy contenta, feliz. Quizá el primer día tenía un poco de nervios, pero ahora se siente como una familia, como un buen grupo, así que vamos de a poco acomodándonos, encontrando las posiciones para cada una y sintiéndonos mejor, a medida que pasan los días”, compartió.

“Una al venir de otro país, o de otros estados de acá de México, se siente nerviosa por ver cómo la van a recibir, pero la verdad es que no me puedo quejar, pues desde que llegué me han tratado muy amablemente todos, los coaches, la gente que nos ayuda en el campo de Unión Laguna, quienes limpian las cosas, tienen listos los bates, todos están al pie del cañón para que nosotras podamos entrenar de la mejor manera”, complementó la cátcher originaria de la provincia Entre Ríos.

Una historia peculiar, tiene Candela, quien nació en un país devoto del futbol soccer, pero en casa siempre tuvo muy cerca el softbol, por lo que se convirtió pronto en el deporte de su vida: “Argentina es muy futbolero, el softbol es un deporte muy chiquito. En el nivel masculino comenzó a crecer como a partir de 2012 y ahora llegaron a ser potencia, mientras que en femenino vamos creciendo, hasta ganamos un campeonato Sudamericano hace poco, pero la verdad es que hay pocos equipos, pocas jugadoras. A mí me empezó a gustar porque mi papá conocía el softbol, era entrenador de unos nenes en un pueblito muy chiquitito, de Argentina. Un día me preguntó si quería jugar, así que empecé cuando yo tenía como diez años y ya nunca he dejado de jugar”, relató Candela, quien a nivel universitario en los Estados Unidos, jugó con las Troyanas de la Universidad de Troy, en el estado de Alabama.

Fue en la selección argentina, donde la reclutaron para jugar en la NCAA y posteriormente participar en LMS.