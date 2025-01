Canciones y talentos descubiertos gracias a la comunidad 'Lost Media'

La llegada del Internet, en la década de los 60, cambió por completo la visión de la humanidad, sobre todo a miras del futuro, planteando uno repleto de innovaciones tecnológicas.

Sin embargo, no son sólo los sueños futuristas a los que ha dado paso el Internet, sino la eficiencia en los métodos de comunicación y también el almacenamiento masivo que se hace en éste, permitiendo que se preserve un gran registro de la humanidad, sobre todo de las últimas décadas.

Comunidades, foros y chats en la web, se han dado a la tarea, desde hace años, de almacenar y buscar las fuentes, contenido completo y orígenes de diversos medios multimedia que se han filtrado en Internet a través del tiempo, ya sean videos, series, documentos, películas y temas musicales.

Son precisamente las canciones ‘desconocidas’ las que ocupan un importante lugar en la comunidad de la llamada ‘Lost Media’ , pues cientos de usuarios pertenecientes a ella dedican bastante de su tiempo a rastrear los nombres de estos temas musicales, así como sus autores.

Aunque para algunos puede parecer una pérdida de tiempo, lo cierto es que los esfuerzos de la comunidad han desenterrado grandes temas musicales y ‘redescubierto’ a grandes talentos de hace varios años.

Un caso reciente y probablemente el más famoso en la comunidad de ‘Lost Media’ fue el del tema alguna vez conocido como ‘Like the wind’ o ‘La canción más misteriosa de internet’, misterio que recién fue resuelto en noviembre del año pasado.

Y es que tras años de investigación, uno de los miembros de la comunidad dio con el nombre de la banda que tocó este tema en el año de 1983 en Alemania, FEX, descubriendo además que la canción se llama en realidad ‘Subways of your mind’.

Desde entonces, a la banda FEX se le ha dado la visibilidad que probablemente no recibió en aquellos años, pues incluso los miembros volvieron a reunirse para compartir más de sus temas.

Otro famoso caso fue el de ‘La canción de Alicia’ , como era conocida en Latinoamérica debido a que el tema musical estaba acompañado de un video de Alicia en el país de las Maravillas.

El tema en realidad se llama ‘Under the stars’ y fue cantado por la banda ‘underground’ de Bad Influence.

Un caso más, y probablemente el más curioso, es ‘Everyone Knows That’, pues luego de especular que éste era el tema de un comercial, se descubrió hace meses que en realidad formaba parte del ‘soundtrack’ de una película para adultos de los años 80 .

Un caso proveniente de Asia fue el de ‘Wagamama’, cuya autoría es de la cantante japonesa Yasuko Naito.

La canción conocida como ‘Fly Away’ o ‘La canción misteriosa de Akihabara’, sigue en espera, pues desde que alguien la descubrió en un cassette en los años 90 en Japón , ni su nombre oficial, ni tampoco su cantante han podido ser identificados.