Canaco expondrá problemática vial en Matamoros ante nuevo titular de Tránsito

En su reunión mensual con autoridades municipales, miembros de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Matamoros tendrán un encuentro con el titular de Tránsito, Francisco Gutiérrez Fernández, a quien le presentarán diversas problemáticas pero sobre todo propuestas de solución, como lo es la falta de espacios de estacionamiento en la zona comercial de la ciudad.

Jesús Navarro de León, presidente de la Canaco Matamoros, adelantó que parte de su propuesta será el reducir el número de cajones que se tienen destinados para las diferentes rutas de taxis o bien, hacer uso de estos espacios cuando no estén ocupados en su totalidad de forma breve, ya que la falta de estacionamientos es uno de los principales factores que ahuyentan a los clientes.

“Nosotros vamos a tener un acercamiento a finales de mes, que es cuando tenemos nuestra reunión de Cámara, para exponerle algunos puntos y que nos digan cuáles son viables y cuáles no. Nosotros traemos una propuesta de quitar algunos cajones de taxi, porque por decir, en el centro hay lugares que hay seis cajones para taxis, y son lugares que ellos abarcan y a veces no hay ni un taxi y la gente no se puede parar, porque luego, luego te echan al tránsito y te quitan la placa; entonces al comercio nos perjudica”, detalló Navarro.