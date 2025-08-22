Canacintra llama a reforzar la seguridad en La Laguna ante denuncias de extorsión

La presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina Ortega, enfatizó que la seguridad es una responsabilidad institucional que debe ser atendida directamente por el gobierno.

El pronunciamiento se dio en el marco de recientes denuncias de extorsión que han afectado a empresarios en la Laguna de Durango, especialmente dentro del sector terciario.

“Este es un tema que solamente podrá resolver el gobierno. La seguridad es una responsabilidad gubernamental”, declaró.

La líder empresarial también destacó el respaldo que diversos sectores han brindado a los afectados, señalando que estas situaciones no solo vulneran la actividad productiva, sino que ponen en riesgo la integridad física de las personas. En sus palabras, cualquier agresión contra el tejido empresarial “nos debe doler a todos”, independientemente del gremio al que se pertenezca.

Medina Ortega reiteró que no se puede permitir que la región entre en una situación de fragilidad por cuestiones de seguridad.

“No podemos permitir de ninguna manera que acontezcan este tipo de condiciones y de situaciones en donde se ponga en riesgo, no solamente el tema productivo, sino la vida de las personas”, afirmó.

La presidenta nacional de los industriales dijo que la región lagunera cuenta con condiciones particulares en materia de seguridad que la distinguen de otras zonas del país, aunque subrayó que dicha estabilidad no debería considerarse una ventaja competitiva, sino una garantía universal para todos los mexicanos.

Finalmente, exhortó a todos los actores involucrados a trabajar de manera conjunta para garantizar un entorno seguro y propicio para el desarrollo económico y social.