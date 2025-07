Camorra se despide del ring en la Arena Olímpico Laguna

Una función a todo lujo, se vivirá este jueves 24 de julio en la Arena Olímpico Laguna, de Gómez Palacio, donde se presentarán grandes estrellas del CMLL, así como la gran despedida de un lagunero que se ha entregado por completo al deporte “de los costalazos”, el tremendo Camorra.

SE DESPIDE DEL RING

En conferencia de prensa, ayer fueron dados a conocer los pormenores de esta magnífica cartelera para la que ya quedan muy pocos boletos, pues además de las estupendas luchas de respaldo, en la batalla estelar se presentará el gran “príncipe de Plata y Oro”, Místico.

Durante la reunión informativa estuvo presente Camorra, quien dirá adiós a una longeva carrera de cerca de 40 años sobre los encordados, donde fabricó una identidad de gran recibimiento por parte de los aficionados, quienes seguramente lo despedirán como se merece.

Camorra estará en la segunda lucha de la cartelera, haciendo equipo con Danny Phantom en una batalla de Dinastías, pues enfrentarán a los García, Espacial y Oso Negro, para así finalizar la carrera de un hombre entregado a esta disciplina deportiva, como gladiador, promotor y programador.

“Me siento privilegiado y emocionado, como si fuera mi debut. Estoy motivado, pero se que ha llegado el momento de despedirme, y qué mejor que sea en la Arena Olímpico Laguna”, declaró Camorra.

“Me ha comentado mucha gente que no me retire, pero creo que para todo hay un principio y un final. Creo que he dado todo de mí, y en base al respeto que le tengo a la afición, me voy a retirar en buenas condiciones”, sentenció.