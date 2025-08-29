Camioneta se incendia en el Centro de Torreón

La noche del jueves 28 de agosto, aproximadamente a las 21:21 horas, el Cuerpo de Bomberos atendió un incendio vehicular ocurrido en la intersección de las calles Escobedo y Confort, en la zona Centro de la ciudad.

Al llegar al sitio, los bomberos encontraron una camioneta tipo Ford Ranger, modelo 1996, envuelta en llamas en la zona del motor y sistema eléctrico. Utilizando una línea de tres cuartos de agua y la máquina de ataque rápido 09 de la estación Colón, lograron sofocar el fuego y dejar el área fuera de peligro. No se reportaron lesionados.

El propietario, Juan Manuel, dijo ignorar cómo inició el siniestro. Hasta el momento se desconoce el monto de las pérdidas.

Incendios vehiculares

Este incidente se enmarca dentro de una tendencia creciente de siniestros automotrices en la ciudad: el 12 de julio en un lapso de apenas 12 minutos, se registraron dos incendios vehiculares, uno en una camioneta Ranger modelo 2007 en carretera Torreón–San Pedro, a la latura de la colonia Villa Florida, y otro en una camioneta RAM en la colonia La Hacienda. En ambos casos, no se reportaron heridos y los propietarios desconocían la causa.

Para el 12 de agosto, vecinos grabaron y reportaron cómo un hombre prendía fuego a un automóvil estacionado en la colonia Las Dalias. El suceso causó alarma entre los colonos, quienes denunciaron actuar vandálico y demandan mayor seguridad. El propietario alcanzó a presentar la denuncia ante el Ministerio Público y el responsable fue detenido por agentes de la Policía Municipal.

Posteriormente, el 16 de agosto, se registró un incendio en un camión de lácteos sobre el periférico Raúl López Sánchez y bulevar La Nogalera, en la zona de Ciudad Industrial. También en este caso, no hubo lesionados y los bomberos lograron controlar el fuego sin mayores complicaciones.

El llamado urgente es a los propietarios de vehículos: revisen periódicamente cables y sistemas eléctricos, estén atentos a olores extraños o humo en el compartimiento del motor y reporten cualquier anomalía a los cuerpos de emergencia de inmediato.