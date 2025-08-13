Camioneta se impacta contra camellón en Gómez Palacio y termina con múltiples daños

Durante las primeras horas de este miércoles 13 de agosto el año en curso, un conductor perdió el control de su camioneta y se impactó contra un camellón frente al centro comercial Soriana Las Rosas de Gómez Palacio, la unidad terminó con múltiples daños.

El accidente ocurrió en punto de las 6:10 de la mañana sobre el bulevar Miguel Alemán, en los carriles de circulación de Lerdo a Torreón.

El vehículo siniestrado es una pick up de la marca Ford, línea Ranger, color gris, con placas de circulación del estado de Durango, la cual era conducida por Miguel Ángel de 49 años de edad.

Al circular sobre la vialidad mencionada, el hombre perdió el control del volante y se proyectó contra el camellón central, para finalmente terminar atravesado sobre uno de los carriles con daños en las llantas y suspensión.

El exceso de la velocidad y la falta de precaución al conducir fueron los principales factores que derivaron en el citado percance vial.

De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de de seguridad de la ciudad por medio de múltiples llamadas telefónicas al sistema estatal de emergencias 911.

No se reportaron personas lesionadas de gravedad, por lo que no fue necesaria la intervención de los paramédicos de la Cruz Roja.

Del accidente tomó conocimiento el personal de departamento de Peritos, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.

La camioneta fue retirada del lugar con la ayuda de una grúa y depositada en un corralón de la ciudad para su resguardo.

Finalmente, el caso fue turnado ante la autoridad competente para continuar con los procedimientos establecidos por la ley.