Camioneta impacta contra cuatro vehículos estacionados en Plaza City Galerías

La mañana de este lunes se registró un aparatoso accidente en el estacionamiento de la Plaza City Galerías, donde una camioneta Tacoma gris terminó impactándose contra cuatro vehículos estacionados.

El percance ocurrió cerca de las 9:40 horas sobre el periférico Raúl López Sánchez, a la altura del bulevar Independencia. Según el reporte, Javier de Jesús, de 32 años, conducía la unidad a exceso de velocidad cuando perdió el control, subió la banqueta y entró al área de acceso de la plaza.

Durante su trayecto, la camioneta derribó una pluma, una señal de tránsito y la máquina de boletaje, para después estrellarse contra los automóviles estacionados: un Mazda 2 blanco, un Nissan Versa blanco, un Geely gris y un Versa color café. El Mazda fue el primero en recibir el impacto, provocando un efecto en cadena que dañó a los demás.


La Tacoma terminó con severos daños en la parte frontal. Por fortuna, ninguno de los vehículos tenía ocupantes al momento del accidente, por lo que no hubo personas lesionadas.


Al lugar arribaron elementos de Tránsito y Vialidad, así como peritos municipales, quienes realizaron las diligencias correspondientes. Fue necesaria la intervención de dos grúas para retirar las unidades siniestradas, que quedaron aseguradas en el corralón en lo que se deslindan responsabilidades.






               
               


               

               
               

               
               
               
