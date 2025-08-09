Policiaca Accidentes viales Policiaca Robos Seguridad FALLECIMIENTOS

Policiaca

Camión impacta patrulla de la Policía Estatal en Gómez Palacio

Camión impacta patrulla de la Policía Estatal en Gómez Palacio

Camión impacta patrulla de la Policía Estatal en Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN

Un camión de carga que jalaba un remolque se impactó contra una patrulla de la Policía Estatal de Durango a la cual provocó múltiples daños materiales.

El accidente vial ocurrió cerca de las 16:00 horas del pasado viernes sobre el bulevar Ejército Mexicano, a la altura del retorno al Centro Trailero de la ciudad de Gómez Palacio.

El vehículo señalado como responsable es un camión de la marca RAM 4000, con plataforma, el cual llevaba un remolque de reja y era conducido por Juan Antonio de 24 años de edad.

Dicha unidad circulaba sobre el bulevar Ejército México, con orientación de Lerdo a Torreón, a la altura del citado retorno el chofer realizó un viraje a la derecha e impactó al vehículo oficial.

Se trata de una camioneta de la marca Ford, línea F-150, modelo 2021, color azul, con logotipos de la Policía Estatal, miasma que era conducida por un elemento de nombre José Iván de 41 años.


A pesar de lo aparatos del accidente no se reportaron personas lesionadas de gravedad, solo daños materiales.


De inmediato se dio parte al departamento de Peritos, adscrito a la Subdirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.


Las unidades siniestradas fueron retiradas del lugar y enviadas a un corralón de la ciudad, donde permanecerán bajo el reguardo del municipio.


La persona responsable deberá cubrir los daños materiales ocasionados, así como las multas que la autoridad competente le imponga.






               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: policiaca accidente vial

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Camión impacta patrulla de la Policía Estatal en Gómez Palacio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405199

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx