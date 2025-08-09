Camión impacta patrulla de la Policía Estatal en Gómez Palacio

Un camión de carga que jalaba un remolque se impactó contra una patrulla de la Policía Estatal de Durango a la cual provocó múltiples daños materiales.

El accidente vial ocurrió cerca de las 16:00 horas del pasado viernes sobre el bulevar Ejército Mexicano, a la altura del retorno al Centro Trailero de la ciudad de Gómez Palacio.

El vehículo señalado como responsable es un camión de la marca RAM 4000, con plataforma, el cual llevaba un remolque de reja y era conducido por Juan Antonio de 24 años de edad.

Dicha unidad circulaba sobre el bulevar Ejército México, con orientación de Lerdo a Torreón, a la altura del citado retorno el chofer realizó un viraje a la derecha e impactó al vehículo oficial.

Se trata de una camioneta de la marca Ford, línea F-150, modelo 2021, color azul, con logotipos de la Policía Estatal, miasma que era conducida por un elemento de nombre José Iván de 41 años.

A pesar de lo aparatos del accidente no se reportaron personas lesionadas de gravedad, solo daños materiales.

De inmediato se dio parte al departamento de Peritos, adscrito a la Subdirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.

Las unidades siniestradas fueron retiradas del lugar y enviadas a un corralón de la ciudad, donde permanecerán bajo el reguardo del municipio.

La persona responsable deberá cubrir los daños materiales ocasionados, así como las multas que la autoridad competente le imponga.