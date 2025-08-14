Camión de carga se da a la fuga tras chocar un sedán en Gómez Palacio

Un camión tipo torton se dio a la fuga tras impactar un vehículo sedan y provocarle múltiples daños materiales sobre el Segundo Periférico de la ciudad de Gómez Palacio.

El accidente ocurrió cerca de las 11:10 horas de este jueves sobre el puente La Unión, el cual conecta con el municipio de Torreón.

El automóvil afectado es un Volkswagen Vento, modelo 2017, color negro, con placas de circulación del estado de Durango, el cual era conducido por una femenina de nombre María Fernanda.

Se informó que al circular sobre el paso elevado, con dirección a Gómez Palacio, la unidad fue impactada por un camión de carga que posteriormente se dio a la fuga.

Se trata de un vehículo tipo torton de color azul, del cual se desconocen mayores características ya que se retiró del lugar con rumbo desconocido.

La femenina afectada no tuvo oportunidad de seguir al responsable debido a que uno de los neumáticos del sedán se reventó.

Por lo anterior solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

No se reportaron personas lesionadas de gravedad, solo daños materiales.

Elementos de la Subdirección de Tránsito y Vialidad realizaron recorridos por la zona en busca del responsable sin resultados positivos.

Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.

La parte afectada deberá acudir ante la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, para interponer la denuncia correspondiente sobre los hechos y se realice una investigación al respecto.