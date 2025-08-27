Policiaca HOMICIDIOS accidentes viales fallecimientos Accidentes incendios

Camión arrolla a menor de 16 años en Gómez Palacio, el chofer lo llevó a un hospital donde lo abandonó

EL SIGLO DE TORREÓN

Un joven de 16 años de edad resultó lesionado tras ser arrollado por un camión de pasajeros en la ciudad de Gómez Palacio, el chofer lo llevó al hospital y posteriormente se dio a la fuga.

Los hechos ocurrieron cerca de las 6:30 de la mañana del pasado martes 26 de agosto del año en curso.

El menor herido responde al nombre de Sergio Guillermo de 16 años de edad, con domicilio en la colonia El Dorado de Gómez Palacio.

Fuentes de seguridad informaron que el adolescente abordó un camión de la ruta Termo-Chapala, color azul con blanco, en el sector mencionado.

Subió por la puerta trasera y en ese momento el chofer arrancó, por lo que el afectado cayó al suelo y fue arrollado por las llantas traseras derechas de la unidad.


Tras los hecho, el operador de la unidad lo subió a bordo y lo trasladó en primera instancia a la Clínica 43 del IMSS por su cercanía con el lugar de los hechos, posteriormente lo llevó a la Clínica 51 donde finalmente quedó internado.


Tras el ingreso del menor al citado hospital, el chofer del camión se retiró del lugar con rumbo desconocido.


Personal del departamento de trabajo social de la clínica activó los protocolos establecidos en este tipo de casos y dio aviso a las autoridades competentes.


Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), realizaron algunas entrevistas con los familiares del menor para conocer mayores detalles sobre lo sucedido.


Por su parte, el Agente del Ministerio Público se encargó de tomar conocimiento de las lesiones que presentó.


La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, ya abrió un expediente al respecto e inició con las primeras indagatorias para dar con el responsable y lograr su detención.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: accidentes viales

               


