Cameron Díaz vuelve con una cinta de acción que puedes ver en Netflix

Después de muchos años de ausencia, Cameron Díaz está de vuelta en el cine y ha causado un verdadero revuelo.

Y es que sus fans, ya querían verla de nuevo trabajar, ya que se ausentó un tiempo para dedicarse a su familia.

Díaz no retorna a las salas, por ahora, pero sí a los hogares, gracias al estreno de, De vuelta a la acción en Netflix, este 17 de enero.

Se trata de un filme dirigido por Seth Gordon, en el que Cameron comparte créditos estelares con Jamie Foxx y Glenn Close.

En la trama, años después de dejar la vida como espías de la CIA para formar una familia, “Emily” (Cameron) y “Matt” (Jamie) se ven arrastrados de nuevo al mundo del espionaje cuando se descubre su identidad.

“Estamos en una misión y aprovechamos esta oportunidad en la que la gente podría pensar que estamos muertos para desaparecer de la faz del planeta y comenzar una nueva vida y criar a nuestra familia”, dijo la actriz a Tudum sobre la cinta.

Por otro lado, en un video difundido por la productora de De vuelta a la acción, Cameron explica que estuvo en paz con su familia y disfrutando de su maternidad; sin embargo, considero que, tal y como el título de la cinta lo indica, era el momento de, “volver a la acción”.

“La verdad es que no me he mantenido al día con ningún tipo de entrenamiento, no he hecho nada público, dije que no a todo, más allá de mi negocio de vinos. He estado tratando de sobrevivir como cualquier otra madre, tratando de seguir adelante y disfrutar mi presente”.

Tras 11 años de realizar una película (Annie, 2014), la rubia explicó también que la motivó bastante el poder laborar con Jamiee Foxx, porque fue él mismo quien la convenció de volver a las andadas.

De vuelta a la acción, le permitió de igual manera a Cameron retornar a las alfombras rojas. Acudió feliz, junto a Foxx, a un evento en el que deslumbró con una blusa semitransparente con lazo, junto a unos pantalones de mezclilla anchos y una chaqueta XXL.

Cabe destacar que el largometraje ha recabado muy buenas críticas, tanto del público que ya la vio como de la crítica especializada.