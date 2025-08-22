Torreón Ayuntamiento de Torreón TORREÓN Clima en La Laguna Seguridad Pública

Cambios en la administración de Torreón: 'Sí, pero con perfiles honestos'

La organización civil Participación Ciudadana 29 respalda la renovación, pero pide nombramientos con experiencia e integridad

FABIOLA P. CANEDO

Los recientes ajustes anunciados por el alcalde Román Alberto Cepeda González al interior de la administración municipal han generado diversas reacciones entre actores de la sociedad civil. Aunque los cambios son vistos como necesarios, también han despertado preocupaciones sobre los perfiles que ocuparán cargos clave.

Patricia Tobías, vocera de la organización Participación Ciudadana 29, expresó que su colectivo está de acuerdo con la necesidad de renovar estructuras dentro del gobierno local, pero advirtió que los nombramientos deben estar sustentados en la integridad y capacidad de quienes asumirán nuevas responsabilidades.

“Nosotros sí queríamos cambios, pero las personas que están siendo nominadas y que aparecen en los medios no representan necesariamente un avance. Un presidente municipal que en otros tiempos fue un fracaso como alcalde no nos garantiza efectividad”, señaló.

Desde Participación Ciudadana 29 se hizo un llamado a que los cambios en el gabinete municipal no se queden en una simple rotación de nombres, sino que respondan a una verdadera intención de mejorar los servicios públicos y la funcionalidad de las áreas municipales.



“Queremos gente que venga a trabajar con experiencia, sabiduría y honestidad. Que se comprometa con la ciudad y con los ciudadanos. Los cambios son bienvenidos, pero se debe pensar muy bien a quién se coloca en puestos clave”, concluyó Tobías.




Los movimientos dentro del gobierno municipal forman parte de una estrategia de reestructuración anunciada por el alcalde con el objetivo de fortalecer la operación de distintas dependencias.


               
               


               

               
               

               
               
               
ID: 2408429

      


