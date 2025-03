Cambios en el Gobierno Federal impide solicitar que Lerdo salga de la Alerta de Género

Los cambios que hizo el Gobierno Federal en el organigrama, ha impedido que se inicie el proceso para que Lerdo sea retirado dentro de la Alerta de Género, pues aunque se ha cumplido con los lineamientos hasta el momento, no se les ha contestado.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres en la Ciudad Jardín, María del Refugio Adame Güereca manifestó que, desde hace tiempo se trabaja dentro de la Mesa de Paz y Seguridad, a fin de que la representante de Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres) les apoye para que se retire al municipio de dicho mecanismo, ya que dijo durante todo este tiempo se ha estado cumpliendo con los programas y proyectos para prevenir y erradicar la violencia de género.

“Como ustedes saben estamos dentro de los 16 municipios de Alerta de Género y nosotros queríamos tratar de sacar ya a nuestro municipio de esa alerta, estamos trabajando dentro de la Mesa de Paz y Seguridad para que la encargada de la Conavim nos pudiera apoyar, porque contamos con todo, tenemos todo para que nuestro municipio no esté en esa alerta, desafortunadamente hubo cambios”.

Reiteró que se hace todo lo conveniente, se seguirá trabajando para que la Conavim elimine la alerta en Lerdo:

“Pero ya no depende de nosotros, si estamos trabajando en eso para que nos quiten de esa alerta, pero ya depende de la Conavim que nos den esos resultados, porque nosotros subimos a una plataforma todas las actividades que se realizan, el trabajo que hemos venido realizando pero todavía no nos dicen nada, probablemente sea por esos cambios que se estén haciendo, que todo está detenido, pero no queda por nosotros”.