Transición retrasa solicitud de Alerta por Violencia de Género para Torreón y otros municipios de Coahuila

La transición del Gobierno Federal así como el cambio que sufrió el Instituto Nacional de las Mujeres a Secretaría de la Mujer, ha retrasado el proceso de Alerta de Género que se solicitó para cinco municipios del Estado de Coahuila, entre ellos Torreón y Saltillo por parte de la colectiva Mujeres que Luchan por Mujeres.

Sofía Díaz Lozano, integrante de la colectiva, detalló que si bien ya se conformó el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) por especialistas que atendieron el llamado que lanzara en su momento el entonces Instituto Nacional de las Mujeres como parte del proceso, aún falta la conformación del equipo que habrá de hacerse cargo de la Alerta de Género en la Entidad, mientras no se designe no podrá iniciar la investigación necesaria para determinar o no la declaratoria.

“A pesar de que ya está conformado el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), porque ya se eligieron a las especialistas y todo, no hemos podido tener avances porque todavía no designan a las personas indicadas en la Secretaría de la Mujer para que se hagan cargo del proceso de alerta de género en el estado, mientras no haya nombramientos de quien va a estar al frente no podemos continuar con los trabajos previos”.

Mientras tanto dijo, el GIM deberá celebrar cinco reuniones para definir los instrumentos que se utilizarán para medir la problemática social, de las cuales solo una se ha llevado a cabo. Y es que además de las integrantes, participan las solicitantes de la Alerta de Género.

“La idea es que celebremos cinco reuniones previas del inicio formal de los trabajos para cuando empiecen, digamos, vamos a utilizar estos métodos de medición, vamos a entrevistar a estas víctimas, vamos a revisar estas carpetas de investigación, vamos a checar estas estadísticas, pedir estos informes, porque la ley nos da 30 días para elaborar este proceso antes eran 6 meses, desde que presentamos la solicitud a la fecha ya van más de seis meses. Mientras que no haya nombramiento no se puede trabajar”, detalló Díaz Lozano.

Ya una vez que se realice esa investigación, será la Secretaría de Gobernación y ahora la Secretaría de la Mujer, las que emitan o no la Alerta de Género para los cinco municipios del Estado de Coahuila que son: Torreón, Saltillo, General Cepeda, Acuña y Ramos Arizpe.