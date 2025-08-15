Contenido Patrocinado

CAJA POPULAR MEXICANA

Caja Popular Mexicana abre su sucursal 500

Cuentan con más de 18 mil socios solo en Torreón

EL SIGLO DE TORREÓN

Con tres días de fiesta con los laguneros, Caja Popular Mexicana (CPM) celebró a lo grande la apertura en Torreón de la sucursal Centenario, la número 500 a lo largo del país.

La cooperativa puso a disposición de todos los ciudadanos diversión y alegría, al presentar su globo aerostático y su dirigible, en distintos puntos de la ciudad, en jornadas llenas de música, atracciones y experiencias únicas.

En su ceremonia de inauguración, José Ricardo Téllez Barragán, presidente del Consejo de Administración de CPM, mencionó que el número de la sucursal es más que una cifra, pues representa el crecimiento y esfuerzo. Recordó también sus inicios, en que abrir una era apenas un sueño.


Por su parte, María De Los Ángeles Gómez Granados, presidenta del Consejo de Vigilancia, enfatizó que los valores que los han distinguido son la transparencia y la rendición de cuentas, lo que les ha permitido ser referentes a nivel nacional y construir un mundo mejor para muchas personas.


Al tomar la palabra, Ricardo López Enríquez, director general de CPM, mencionó que llegar a este número pasó a ser una realidad gracias a años de trabajo en conjunto. También declaró que esta nueva sucursal permite a la gente acercar sus servicios para que crezcan dentro de la institución.


Este nuevo espacio, ubicado en el centro comercial de la avenida Juárez y el bulevar Las Torres, permite que la región existan ya 13 puntos de atención para sus socios.


Con su apertura, están presentes en 272 municipios de 28 estados del país, que dan servicio a más de 3 millones 773 mil socios.


               
               


               

               
               

               
               
               
