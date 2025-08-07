Caja de tráiler sufre daños al pasar un bordo en Gómez Palacio

La caja de un tráiler sufrió daños en su estructura luego de pasar un reductor de velocidad en la ciudad de Gómez Palacio, la unidad quedó inmovilizada debido al percance.

Los hechos ocurrieron cerca de las 7:00 de la mañana de este jueves sobre el bulevar Santa Rita, frente a las instalaciones del Centro de Distribución (CEDIS) de un empresa refresquera.

Se trata de un tractocamión de la marca Freightliner, color dorado, modelo 2016, mismo que portaba placas de circulación del Servicio Público Federal (SPF).

La unidad era operada por un masculino identificado como Juan Antonio de 29 años de edad.

Dicha persona relató que al ir en movimiento, pasó un bordo y en ese momento se quebró la estructura metálica de la caja seca, lo que le impidió seguir avanzando.

Algunos automovilistas que circulaban por el lugar y observaron el accidente de inmediato llamaron al sistema estatal de emergencias 911 para reportar los hechos.

No hubo personas lesionadas tras el incidente, aunque los daños materiales en el citado remolque fueron cuantiosos.

Se requirió la presencia de una grúa especial para poder retirar la caja dañada y enviarla a un corralón de la ciudad para su resguardo.

Del hecho vial tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, adscrito a la Subdireccón de Tránsito y Vialidad Municipal.

Luego de varios minutos de labores, finalmente se liberó la circulación y las corporaciones presentes se retiraron del lugar sin alguna otra novedad.